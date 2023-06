Windows 11 teste les Codes d’accès (Passkeys) pour les applications et les sites Web

Nous ne sommes plus dans les années 90 ou 2000, mais dans les années 2020, et les mots de passe ne sont plus d’actualité. Aujourd’hui, Google, Apple et même Microsoft abandonnent les mots de passe au profit des clés d’accès, alias Passkeys en anglais. Et bien que cette évolution soit lente, Microsoft a commencé à tester les clés d’accès dans Windows 11.

Selon Bleeping Computer, Microsoft a mis au point un nouveau système de connexion pour Windows Hello qui permet aux utilisateurs de se connecter facilement à des applications et à des sites Web sans mot de passe. Au lieu de cela, vous utiliserez une empreinte digitale, un code PIN ou un scan du visage.

La dernière Build Insider Preview (23 486) détaille les changements : les utilisateurs peuvent se rendre sur un site Web qui prend en charge les Passkeys, en créer un dans les paramètres, puis se déconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, vous pouvez accéder à ce site ou à cette application à l’aide d’un balayage du visage ou un code d’accès.

Les mots de passe représentent un risque important pour la sécurité, ils ne sont pas très sûrs et ils sont très compliqués à mémoriser. C’est pourquoi tous les grands acteurs collaborent à un avenir sans mot de passe.

Dans un navigateur comme Chrome ou Edge, vous verrez une invite pour les options « Windows Hello ou clé de sécurité externe ». Si cette option n’est pas nécessairement nouvelle pour Microsoft Edge, son intégration dans Windows Hello la rend facilement accessible aux utilisateurs.

Une fois la clé de sécurité créée, les utilisateurs peuvent utiliser Windows Hello (visage, empreinte digitale, code PIN) pour se connecter. En outre, les utilisateurs peuvent utiliser leur téléphone pour compléter le processus de connexion à l’application.

Une aubaine pour les utilisateurs

L’idée est d’éliminer la nécessité de se souvenir ou de gérer plusieurs mots de passe. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent s’identifier à l’aide de données biométriques telles que les empreintes digitales ou les scans faciaux. Cependant, tous nos appareils et comptes devant fonctionner ensemble, il s’agit d’un processus alambiqué qui prendra du temps avant de devenir la méthode de référence pour tout.

Google a officiellement mis en place la prise en charge des Passkeys en début d’année, et tous les principaux acteurs travaillent à l’élaboration d’une norme qui, espérons-le, fera des codes d’accès une option transparente à l’avenir.