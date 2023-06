by

Les spécifications des Xiaomi 13T et 13T Pro font surface : écran AMOLED 144Hz, caméras Leica

Xiaomi élargit sa célèbre série Xiaomi 13 avec le lancement imminent de deux nouveaux appareils : Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro. Avant le lancement officiel, l’informateur SnoopyTech nous a fourni quelques spécifications et passionnantes informations de lancement.

Selon la source, le Xiaomi 13T sera doté d’un écran CrystalRes AMOLED avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. Le smartphone sera alimenté par un SoC phare gravé en 4 nm, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Xiaomi 13T

144Hz CrystalRes AMOLED display

“Flagship 4nm SoC”

5000mAh w 67W

Leica camera

8 GB RAM

256 GB Storage

Black

MIUI 14

September 1st release

£599

Both (13T and Pro) have chargers included. — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 26, 2023

Il fonctionnera avec le système d’exploitation MIUI 14 et sera doté d’une caméra Leica. Le smartphone incrustera une batterie d’une capacité de 5 000 mAh offrant un support à la charge rapide de 67 W et sera disponible en coloris noir.

De même, le Xiaomi 13T Pro sera doté d’un écran CrystalRes AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il sera équipé d’un chipset phare en 4 nm, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. L’appareil partagera la même capacité de batterie de 5 000 mAh que le Xiaomi 13T, mais supportera la charge rapide de 120 W. Il sera proposé dans la variante de couleur Meadow Green.

Xiaomi 13T Pro

144Hz CrystalRes AMOLED Display

“Leading 4nm SoC”

5000mAh w 120W

Leica camera

12 GB RAM

512GB Storage

Meadow Green

MIUI 14

September 1st release

£799 — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 26, 2023

En ce qui concerne la date de lancement et le prix selon les rumeurs, le rapport suggère que les deux smartphones arriveront sur le marché au cours de la première semaine de septembre. Le Xiaomi 13T devrait être vendu au prix de 599 GBP (environ 695 euros), tandis que le Xiaomi 13T Pro sera vendu au prix de 799 GBP (environ 925 euros).

Au fur et à mesure que ces smartphones passeront les processus de certification et apparaîtront sur les plateformes de benchmarking dans les mois à venir, nous pouvons nous attendre à obtenir des informations plus détaillées sur leurs caractéristiques et leurs spécifications.