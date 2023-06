1Password permet désormais de gérer les comptes d’utilisateurs dans ses applications

Un bon gestionnaire de mots de passe est une nécessité de nos jours, et 1Password est l’un des meilleurs. Si vous partagez le plaisir avec votre famille et que vous payez un abonnement familial, la gestion vient d’être simplifiée.

Après des années de gestion des comptes d’utilisateurs 1Password uniquement sur le Web, la société apporte enfin la gestion des comptes familiaux dans l’application elle-même.

À partir de mardi, l’administrateur (également connus sous le nom « d’organisateur familial ») peut gérer les comptes d’utilisateurs liés à une adhésion à 1Password Families depuis les applications macOS, Windows, Linux et Android de la société, au lieu de devoir se connecter au site Web.

En effet, vous pouvez désormais ouvrir l’option « Gérer les comptes » depuis n’importe quel appareil utilisant 1Password. Vous disposerez ainsi d’un centre où vous pourrez rapidement gérer tout ce qui concerne votre abonnement et les comptes qui y sont associés. Vous pouvez, par exemple, inviter des personnes à votre noyau familial à partir de l’application et vérifier l’état de leurs invitations. Vous pouvez également vérifier le statut de tous les membres de la famille et voir à partir de quels appareils et navigateurs votre abonnement est accessible.

Ces utilisateurs peuvent suivre le statut des invitations qu’ils envoient, avec des options pour renvoyer ou annuler l’invitation si nécessaire. Tout nouveau membre dont l’invitation est en attente, listée dans la section « En attente de confirmation », peut également être approuvé ou rejeté directement à partir de l’application 1Password.

Une excellente nouvelle

Auparavant, pour gérer votre abonnement, vous deviez le faire à partir du site Web de 1Password plutôt qu’à partir de l’application. L’ajout de l’option permettant de gérer les comptes de votre abonnement à partir de l’application est plus pratique, car cela signifie que vous pouvez inviter des personnes dans votre abonnement sur un coup de tête, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Cette option est en cours de déploiement, alors n’oubliez pas de mettre à jour l’application sur votre smartphone si vous souhaitez en profiter.