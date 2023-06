Comment tester la nouvelle fonction d’automatisation avancée de Google Home ?

L’éditeur de scripts de Google Home est actuellement en version public. Vous pouvez y accéder à partir de votre navigateur Web en vous rendant sur la page Google Home Automations. N’oubliez pas que l’Éditeur de script n’est pas un produit fini et qu’il est possible que vous rencontriez des bugs. Par ailleurs, l’éditeur de script sera éventuellement intégré à l’application mobile Google Home.

La bonne nouvelle, c’est que Automatisation utilise le langage de programmation YAML, qui est très facile à lire et à écrire (il dispose également d’une fonction de remplissage automatique). Pour commencer à utiliser cet outil, il vous suffit d’avoir un peu de confiance en vous et de parcourir rapidement les didacticiels de Google. Je vous suggère également de jouer avec (ou de personnaliser) les scripts d’exemple de Google. (On peut supposer que d’autres utilisateurs partageront leurs scripts personnalisés lorsque cette fonctionnalité sortira de la période d’aperçu public).

Nous avons entendu parler pour la première fois de l’éditeur de script de Google Home en octobre 2022. Cette fonctionnalité est désormais disponible en preview public. Et, pour le meilleur ou pour le pire, le nom « Automatisation » est tout à fait approprié. Si vous souhaitez créer des automatismes avancés pour la maison connectée et accéder à des fonctionnalités uniques de la maison connectée, vous devez faire un peu de programmation.

Même la maison connectée la plus personnalisée doit respecter des règles. Mais une nouvelle fonctionnalité de Google Home, appelée « Autonomisation », pourrait vous libérer des automatismes et des routines préprogrammés : vous pouvez enfin tout programmer vous-même.