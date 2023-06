Le Samsung Galaxy S23 FE fait surface dans des rendus

Le Samsung Galaxy S23 FE, le prochain smartphone de la série Galaxy S23, a fait surface dans des rendus. Il présente un design familier qui coïncide avec les autres smartphones de la série Galaxy S23, et conserve trois caméras à l’arrière.

D’après les rendus, les bords sont plus larges que ceux du S21 FE. Il mesurerait 158 x 76,3 x 8,2 mm, ce qui le rend légèrement plus haut et plus épais que le S21 FE, qui mesure 155,7 x 74,5 x 7,9 mm, même si le Galaxy S23 FE conserverait un écran de 6,4 pouces.

D’après les précédentes rumeurs, le Galaxy S23 FE sera équipé d’un SoC Exynos 2200 et d’un GPU Xclipse 920 d’AMD, mais Samsung aurait redessiné le Exynos 2200 pour améliorer le rendement, qui est presque équivalent à celui du Snapdragon 8+ Gen 1.

Le smartphone serait doté d’une nouvelle caméra principale de 50 mégapixels, une amélioration par rapport aux 12 mégapixels de son prédécesseur, et, comme le Galaxy S23, d’une mémoire vive de 6 ou 8 Go, d’un espace de stockage de 128 ou 256 Go et d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 25 W.

Le Galaxy S23 FE devrait être déployé sur certains marchés au troisième trimestre 2023 et lancé à grande échelle au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.