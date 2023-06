L’Apple Vision Pro a un problème de confort, selon les premiers testeurs

Si l’on considère que le casque coûte déjà 3 500 dollars (Apple n’a pas encore révélé les prix en dehors des États-Unis), et que cette sangle semble être une bande élastique assez fine qui atténuerait un potentiel problème avec le gadget, on peut espérer qu’Apple n’essaiera pas de piquer ses clients pour ce supplément.

La plupart des casques VR ont tendance à être lourds à l’avant, car tous les composants sont logés dans une boîte à l’avant qui se trouve au-dessus de vos yeux. Des modèles plus récents comme le Meta Quest Pro offrent une meilleure répartition du poids en déplaçant la batterie interne à l’arrière de la sangle du casque, et bien que cette solution ne soit pas parfaite, le Quest Pro est généralement plus confortable à porter que l’Oculus Quest 2, qui est très lourd à l’avant.

Certains des testeurs, qui, à ce stade, seraient principalement des ingénieurs et des cadres supérieurs d’Apple, ont également signalé qu’ils avaient le mal des transports, bien que dans une moindre mesure que lorsqu’ils portaient d’autres casques. Beaucoup ont rencontré des problèmes de confort avec le Meta Quest Pro, et tout le monde espérait que le Vision Pro pourrait surmonter ce problème, en partie grâce à la batterie externe qui réduit le poids du casque lui-même. Cependant, il semble que la batterie externe pourrait causer des problèmes de confort plutôt que de les résoudre.

Ce dispositif VR très attendu offre plusieurs améliorations en termes d’innovation et de performances par rapport aux meilleurs casques VR actuels, notamment des commandes uniques de suivi des mains et le puissant processeur M2 d’Apple. Malheureusement, il semble qu’il pourrait présenter le même défaut que celui qui a affecté plusieurs modèles avant lui.