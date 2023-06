WhatsApp Business s’enrichit d’outils permettant d’atteindre plus facilement plus de clients

Meta a mis à jour l’application WhatsApp Business avec des fonctionnalités assez intéressantes. Tout récemment, la plateforme a obtenu la possibilité de fournir une option de « publicité par clic de message » avec des options prédéfinies pour les clients. Aujourd’hui, dans le cadre de ses efforts constants pour apporter de nouvelles fonctionnalités à WhatsApp Business, nous avons quelques mises à jour qui faciliteront le travail des propriétaires d’entreprises.

WhatsApp a publié un article de blog officiel décrivant les fonctionnalités. La première mise à jour concerne les publicités WhatsApp. Vous pouvez désormais « créer, acheter et publier » des publicités Facebook et Instagram, directement depuis l’application WhatsApp Business. Cela signifie qu’à l’avenir, il ne sera plus nécessaire d’avoir un compte Facebook pour créer des publicités. Cela signifie que pour commencer, tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’un identifiant de messagerie vérifiable et d’un moyen de paiement.

Il vous suffit de concevoir votre publicité, d’ajouter le mode de paiement de votre choix, d’effectuer la transaction et le tour est joué ! Une fois cette étape franchie, vos clients pourront visualiser votre annonce et cliquer dessus pour interagir avec elle. En cliquant, vous ouvrez une fenêtre de discussion qui permet à vos clients de voir l’annonce, de poser des questions et d’effectuer des achats à ce moment-là.

Cette image illustre la capacité des utilisateurs de WhatsApp Business à développer leurs activités en toute simplicité et à planifier leurs messages.

La prochaine mise à jour se présente sous la forme de Portée de la clientèle pour les détenteurs d’un compte WhatsApp Business. Pour vous aider à établir des liens rapides avec vos clients et à développer facilement votre activité, WhatsApp Business vous permettra bientôt d’envoyer des messages personnalisés à vos potentiels clients. Cela ajoutera une touche personnelle à vos messages et garantira des taux de conversion plus élevés. Imaginons que vous ayez créé une annonce pour l’un de vos produits. Au moment de partager cette information avec votre client, WhatsApp joindra un modèle généré automatiquement dans lequel vous pourrez écrire le nom du client avant d’envoyer le message. Cette fonction est utile lorsque vous vous adressez à un client spécifique.

Par ailleurs, vous pouvez créer des messages d’accueil personnalisés en fonction de différentes catégories, telles que les clients VIP, les nouveaux clients, les clients en attente, les canaux de diffusion, les clients ayant récemment interagi et les clients inactifs. Vous pourrez même programmer vos messages à l’aide de deux options prédéfinies et d’un sélecteur d’heure personnalisé.

Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités de WhatsApp ?

La société prévoit d’offrir cette fonction de messagerie avancée à titre payant dans l’application WhatsApp Business, avec plus de détails à l’avenir.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé ces nouvelles fonctionnalités :