Meta lance un service d’abonnement aux jeux VR appelé Meta Quest+

Meta a lancé un nouveau service d’abonnement VR appelé Meta Quest+. En devenant utilisateur de Meta Quest+, vous recevrez chaque mois deux nouveaux jeux sélectionnés par l’équipe de la société.

Tous les jeux que vous recevrez pendant votre abonnement seront stockés dans votre bibliothèque pour une utilisation ultérieure. Si vous décidez de suspendre temporairement votre abonnement et de le réactiver plus tard, tous les jeux sauvegardés seront toujours disponibles et vous attendront.

En juillet, les jeux vedettes sont Pistol Whip et Pixel Ripped 1995, que vous recevrez le jour de votre abonnement. Walkabout Mini Golf et MOTHERGUNSHIP: FORGE devraient être les prochains ajouts au mois d’août. L’objectif principal de l’abonnement Meta Quest+ est de fournir aux utilisateurs un temps de jeu important tout en réduisant le temps passé à parcourir le vaste catalogue Meta Quest.

L’abonnement à Meta Quest+ coûte 8,99 euros par mois ou 69,99 euros pour une année entière. En optant pour l’abonnement annuel, vous économisez plus de 30 % par rapport à l’abonnement mensuel.

Jusqu’à la fin du mois de juillet, Meta propose une offre spéciale en vertu de laquelle vous ne payez qu’un euro pour le premier mois d’abonnement. Cette offre peut intéresser à la fois les joueurs VR et ceux qui souhaitent le devenir. Ces derniers doivent savoir que les casques Meta Quest sont vendus entre 349,99 et 1 199,99 euros, selon le modèle.

Compatible avec le Meta Quest Pro et le Quest 2

Pour jouer, vous aurez besoin d’un casque VR Meta Quest Pro ou Meta Quest 2, l’un des meilleurs casques VR actuellement disponibles. L’abonnement Meta Quest+ est également compatible avec le prochain Quest 3, attendu pour l’automne.

Les abonnements payants pourraient constituer une source de revenus importante pour l’entreprise, en permettant à Meta de monétiser son contenu et ses produits VR. Meta pourrait avoir besoin d’intensifier son jeu, surtout si l’on considère la concurrence d’Apple et de son casque Vision Pro. Bien que le Vision Pro d’Apple soit considérablement plus cher avec son prix de 3 500 dollars, il apporte une technologie de pointe et des avantages supplémentaires.