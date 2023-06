La mise à jour de Google Meet facilite l’accès à certaines fonctionnalités

Meet semble être la priorité des ingénieurs de Google, car l’application a reçu un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au cours des deux derniers mois. En fait, Google Meet semble recevoir de nouvelles mises à jour toutes les semaines, parfois même plus souvent.

La mise à jour de cette semaine apporte quelques nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience de l’utilisateur. Le changement le plus important est l’ajout d’un nouveau menu d’action rapide qui permet aux utilisateurs de Google Meet d’accéder aux fonctions les plus courantes de l’application.

Il vous suffit de passer la souris au-dessus de votre propre flux vidéo pour accéder à une série de fonctionnalités telles que les effets vidéo (arrière-plans immersifs ou filtres amusants), ainsi qu’une option de recadrage qui améliorera encore votre visibilité.

En outre, les utilisateurs de Google Meet peuvent désactiver le flux vidéo des autres participants à l’aide de la même action rapide sur leur vidéo. Cela fait une énorme différence lorsque vous souhaitez concentrer l’affichage de la réunion sur le présentateur ou masquer certains participants.

Il est important de préciser que cette fonction d’action rapide n’est disponible que pour Google Meet sur le Web. Selon Google, le déploiement a déjà commencé le 26 juin et devrait prendre jusqu’à 3 jours.

Le nouveau menu d’action rapide est disponible pour tous les clients de Google Workspace, tandis que la fonction de recadrage n’est disponible que pour Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, la mise à niveau Teaching and Learning, les clients de Workspace Individual, ainsi que les abonnés Google One disposant d’au moins 2 To d’espace de stockage.