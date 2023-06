La prise de rendez-vous sur Google Workspace est disponible pour les comptes personnels

by

La gestion et l’exploitation d’une petite entreprise ou d’une start-up ne sont pas chose aisée, mais les propriétaires sont sur le point de bénéficier d’un coup de pouce en matière d’organisation. Google a mis à jour Workspace, en ajoutant la prise de rendez-vous aux comptes personnels.

La prise de rendez-vous permet aux petites entreprises de gérer facilement les rendez-vous avec leurs clients. Le service s’intègre à Stripe et permet aux propriétaires d’entreprises de gérer leurs rendez-vous disponibles, de fixer un prix et d’établir des tampons ou de limiter le nombre de rendez-vous.

Selon Google, cette fonctionnalité sera également disponible dans Gmail et Agenda pour les comptes individuels. Ces pages de réservation peuvent être utilisées pour planifier des rendez-vous avec des clients ou des réunions avec des prospects, des fournisseurs, etc.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de mettre la prise de rendez-vous à la portée d’un plus grand nombre d’utilisateurs en permettant à toute personne disposant d’un compte Google personnel de créer une page de réservation. Les entreprises peuvent créer des pages afin d’accepter facilement des réservations pour des consultations, des rendez-vous ou des réunions avec des clients et des partenaires. Les pages de réservation peuvent également être utilisées en dehors du lieu de travail pour réserver du temps avec des amis ou des membres de la famille, ou pour se rendre disponibles auprès de son réseau professionnel. L’extension de la prise de rendez-vous commencera dès aujourd’hui et se poursuivra au cours des prochaines semaines. Si vous avez besoin de fonctionnalités premium supplémentaires vous permettant de créer un nombre illimité de pages de réservation, d’envoyer des rappels automatiques par e-mail à ceux ayant pris rendez-vous, de vérifier la disponibilité de plusieurs calendriers et de vérifier les emails des réservataires, les entreprises peuvent souscrire un abonnement à Google Workspace. À partir d’aujourd’hui, nous proposons l’accès à ces fonctionnalités premium supplémentaires dans le cadre des plans Google One Premium destinés à un usage personnel.

Google et Stripe présentent la collaboration entre les deux plateformes comme une avancée majeure pour les petites entreprises.

Intégration de Stripe

« Le fait de rendre la prise de rendez-vous et le paiement ridiculement faciles pour les clients signifie moins de travail administratif et plus de revenus pour les entreprises », a déclaré Mike Clayville, Chief Revenue Officer chez Stripe.

Intégré directement dans Google Agenda, l’outil nécessite simplement que les utilisateurs s’inscrivent ou relient leur compte Stripe lors de la création d’un calendrier de rendez-vous, puis fixent un prix. Les clients pourront alors se rendre sur la page de réservation, choisir l’heure de leur choix et saisir les informations relatives à leur carte de crédit pour payer.