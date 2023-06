Une fuite sur les prix du DJI Air 3 est encourageante

Le DJI Air 3 a été annoncé par des fuites fiables comme le prochain ajout à l’impressionnante gamme de drones du géant, et de nouvelles rumeurs de prix nous ont donné une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. En bref, il s’agira probablement d’un autre puissant drone de milieu de gamme, mais qui ne redéfinira pas la série.

Quadro_News vient de partager des « prix approximatifs » pour les packs d’accessoires du DJI Air 3, que DJI appelle « Fly More Combos ». Ces prix suggèrent également que le drone sera lancé avec deux nouvelles options de contrôleurs — une RC-N2 (une mise à jour de la manette d’entrée de gamme de DJI) et une RC2 plus onéreuse avec un écran intégré.

👉Time for bed, but before going to bed I’ll warm up your interest about the DJI Air 3. Here are the approximate prices of the Fly More Combo. #dji #DJIAir3 pic.twitter.com/nLCkoxBwh8 — Igor Bogdanov (@Quadro_News) June 26, 2023

Selon la fuite, le Fly More Combo du DJI Air 3 avec le nouveau contrôleur RC-N2 coûtera environ 1 127,50 €, tandis que le Fly More Combo avec le contrôleur RC2 coûtera 1 294,65 €. Mettons ces prix en relation avec le DJI Air 2 S (que le Air 3 remplacera probablement) et les autres drones DJI. Et les nouvelles sont bonnes : le DJI Air 2 S Fly More Combo (avec contrôleur RC-N1) a été lancé au prix de 1 299 euros, soit un peu plus que le bundle équivalent du Air 3.

Si cela s’avère être le cas — et cette rumeur de prix n’est qu’approximative — alors nous pouvons nous attendre à ce que les offres de base du DJI Air 3 aient des prix analogues à ceux du DJI Air 2S. Lorsque ce dernier a été lancé en avril 2021, son prix de base était de 999 €. À l’époque, ce prix était si avantageux que le DJI Air 2S a été en tête des meilleurs drones au monde.

Mais, le monde des drones est également différent depuis l’arrivée du DJI Mini 3 Pro, plus petit. C’est pourquoi certains fans de drones rêvent d’un drone compact de milieu de gamme comme le DJI Air 2S, mais avec une grande caméra Four-Thirds comme celle du DJI Mavic 3. Malheureusement pour eux, cette fuite de prix suggère que c’est peu probable, car une caméra de niveau professionnel comme celle-là ferait grimper le prix du Air 3 en flèche, plutôt que de le faire baisser.

Un objectif zoom

Cela ne signifie pas pour autant que le DJI Air 3 n’est pas une perspective intéressante pour les photographes aériens amateurs. De précédentes fuites ont laissé entendre que le drone pourrait être doté d’un objectif zoom, offrant un grossissement de 3x ou 7x. Si tel est le cas, le nouveau drone pourrait constituer une alternative intéressante et plus polyvalente au DJI Mini 3 Pro.

Avec un lancement prévu dans les prochaines semaines, nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps pour le découvrir.