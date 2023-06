Super Mario Bros. Wonder ramène la série en 2D en octobre

Nintendo a de grands projets pour les fans de « Mario » cette année, puisque la société a annoncé non pas un, mais deux titres « Mario » lors de son événement Nintendo Direct hier soir. Parmi eux se trouve « Super Mario Bros. Wonder », un jeu de plateforme en 2D à défilement latéral qui bénéficie d’une superbe amélioration visuelle par rapport à l’original et dont la sortie est prévue pour le 20 octobre.

Première nouveauté dans la famille des « Super Mario Bros. » en 2D depuis plus de 10 ans, « Super Mario Wonder » arrivera sur les consoles de la série Switch plus tard dans l’année. Notamment, il permettra aux joueurs de se lancer dans un voyage en incarnant Luigi, Yoshi, Toad et la princesse Peach. Cependant, au-delà de l’élargissement du pool de personnages jouables, les développeurs ont également accordé une attention particulière à la conception globale de l’environnement et aux mécanismes de jeu du jeu.

Dans « Super Mario Bros. Wonder », tout ce qui entoure Mario semble s’animer lorsque vous touchez une fleur merveilleuse. « Les tuyaux peuvent s’animer, des hordes d’ennemis peuvent apparaître, les personnages peuvent changer d’apparence, par exemple, transformant le jeu de manière imprévisible », explique le communiqué de presse de Nintendo.

Les tuyaux commencent à se comporter comme un ver de terre, les ennemis se désorganisent pour bloquer le chemin de Mario, et tout s’emballe dès que le plombier bien-aimé touche la Fleur Merveilleuse. Complétée par de nouvelles transformations pour Mario et d’autres nouveaux mécanismes de jeu, l’astuce de la Fleur Merveilleuse injecte de l’imprévisibilité et de l’énergie dans le gameplay.

Cependant, la plus grande surprise de « Super Mario Bros. Wonder » est Elephant Mario. Il s’agit d’un tout nouveau bonus dans l’arsenal de Mario qui se débloque dès que vous donnez un coup de tête sur le bloc magique secret et qu’une sphère de puissance rose en sort.

Lorsque Mario entre en contact avec cette sphère, le robuste plombier se transforme en une version éléphantesque de lui-même, toujours vêtu de l’emblématique salopette rouge et bleue. Comme il se doit, cette transformation éléphantesque s’accompagne de son lot d’astuces, telles qu’une démarche tonitruante et le pouvoir de propulser les méchants Goombas dans le ciel au lieu de sauter au-dessus d’eux.

Bien entendu, la transformation en éléphant semble également ralentir la vitesse de déplacement. Il serait intéressant de tester la hauteur de saut de cette version, ainsi que d’autres nouvelles transformations, lors de la sortie mondiale de « Super Mario Bros. Wonder » en octobre.

Un nouveau RPG

Ce n’est qu’un des nombreux projets Mario que Nintendo prépare actuellement. Un remake de Super Mario RPG est prévu pour le mois de novembre, et un jeu centré sur la princesse Peach est en cours de développement.