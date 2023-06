Les 5 plus grandes annonces du Nintendo Direct de juin 2023

Avant la deuxième grande présentation Direct de Nintendo de l’année, le calendrier des fêtes de fin d’année 2023 de l’entreprise était plutôt maigre. Mais ce n’est plus le cas.

Nintendo a annoncé une poignée de sorties majeures destinées à la Switch au cours des prochains mois, notamment deux titres Super Mario et de nouveaux jeux WarioWare et Detective Pikachu. Nous avons également eu un meilleur aperçu des prochaines extensions de Pokémon Violet et Écarlate, et Nintendo a même teasé de nouveaux jeux Luigi et Princess Peach pour l’année prochaine.

Si vous avez manqué la présentation en direct, voici les cinq plus grandes annonces du Nintendo Direct de juin 2023.

Un nouveau jeu Super Mario à défilement latéral

L’année chargée pour le plombier se poursuit avec l’arrivée de Super Mario Bros. Wonder sur la Switch le 20 octobre. Le jeu semble conserver le style et la forme de la série New Super Mario Bros. tout en y ajoutant des éléments de gameplay étranges et inventifs, comme des tuyaux vivants, d’énormes groupes d’ennemis et la possibilité de se transformer en éléphant.

Super Mario RPG va faire l’objet d’un remake

Le classique culte de la SNES, Super Mario RPG, arrive sur la Switch — et il se refait une beauté en chibi au passage. Le jeu, qui curieusement ne porte pas le sous-titre Legend of the Seven Stars, a été lancé pour la première fois en 1996 dans le cadre d’une collaboration entre Nintendo et Square (aujourd’hui Square Enix), le fabricant de Final Fantasy. D’après ce que l’on sait, le remake se limitera à des modifications visuelles, le gameplay restant largement inchangé.

Wario aime bouger

Pour ne pas être en reste avec la nouvelle du remake d’un jeu bien-aimé et de la création d’un tout nouveau jeu pour Mario, Wario, le compagnon de Mario, aura également droit à un nouveau jeu rien que pour lui, WarioWare : Move It! Jouez à une variété de microjeux avec jusqu’à trois amis en ligne (ou en coopération locale à deux joueurs). Les mini-jeux stupides, mais rapides de Move It sont parfaits pour les personnes qui aiment Mario Party, mais n’en ont pas le temps parce qu’elles ont des responsabilités d’adultes, comme un emploi ou une hypothèque. WarioWare : Move It ! sera lancé le 3 novembre et les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui.

Detective Pikachu Returns

Detective Pikachu… est de retour ! Le jeu d’aventure Pokémon excentrique, mais très apprécié (dont l’intrigue ressemblait beaucoup à celle d’un film de James Bond) a droit à une suite : Detective Pikachu Returns. Tim Goodman et son ami Pikachu, amateur de café et de chapeaux, font à nouveau équipe pour résoudre les mystères de Ryme City. Peut-être que si ce jeu marche bien, nous aurons droit à une suite au film en prise de vue réelle Detective Pikachu. Detective Pikachu Returns sera lancé le 6 octobre.

Pokémon se refait une beauté

Le DLC pour Pokémon Scarlet et Violet ajoutera de nouveaux Pokémon, dresseurs et fils pour que les joueurs puissent exprimer leur style. Aucune date de sortie n’a été communiquée, mais attendez-vous à ce que Le Masque Sarcelle et Le Disque Indigo sortent au moment des fêtes de fin d’année.