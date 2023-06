L’application de bureau de Spotify se dote d’une refonte de votre bibliothèque

by

Spotify présente des mises à jour majeures de sa version de bureau, améliorant les vues Votre bibliothèque et Écoute en cours pour une meilleure expérience utilisateur. La version remaniée de Spotify Desktop offre des fonctionnalités améliorées pour explorer, conserver, écouter et organiser de la musique sur un ordinateur ou un navigateur Web.

Spotify a mis à jour son interface de bureau pour inclure une nouvelle Bibliothèque sur le côté gauche pour un accès rapide à la musique et aux podcasts sauvegardés. La partie droite présente une vue « Écoute en cours » avec des informations sur la chanson ou le podcast en cours, des détails sur l’artiste, les dates de tournée et le merchandising.

Certains podcasts proposent même des transcriptions. Le flux d’activité des amis est toujours disponible via l’icône « amis » située à côté de votre photo de profil. Ces changements offrent une expérience plus riche avec un accès plus rapide aux favoris personnels.

Fonctionnalités du bureau de Spotify remaniées :

Vue simplifiée de la bibliothèque : Passez facilement d’une vue étendue à une vue compacte de votre bibliothèque en cliquant sur le bouton « Votre bibliothèque » dans le coin supérieur droit

Recherche améliorée dans la Bibliothèque : Avec le nouveau design de la Bibliothèque, vous pouvez maintenant rechercher et filtrer vos listes de lecture, votre musique, vos podcasts et vos livres audio séparément, en évitant les résultats de recherche de l’ensemble du catalogue Spotify

Expérience personnalisée : Personnalisez la taille des affichages Bibliothèque et Écoute en cours selon vos préférences, pour qu’ils s’adaptent à votre style d’écoute

Gestion facile des listes de lecture : Déplacez, épinglez et glissez-déposez des listes de lecture dans la Bibliothèque pour une organisation sans effort. Vous pouvez également ajouter des chansons directement aux listes de lecture modifiables

Ces fonctionnalités remaniées visent à offrir une expérience plus conviviale et personnalisée aux utilisateurs de Spotify Desktop.

Disponibilité

À partir d’aujourd’hui, Spotify déploie ses nouvelles vues Votre Bibliothèque et En lecture pour tous les utilisateurs de bureau dans le monde entier.

Spotify a annoncé ces mises à jour :