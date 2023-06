Le OnePlus V Fold fait surface dans une première série de rendus

OnePlus a déjà confirmé son intention de se lancer dans le domaine des smartphones pliables, ce qui devrait se produire cette année, dans quelques mois pour être précis. Le premier smartphone pliable de OnePlus, le OnePlus V Fold, a fait surface dans une première série de rendus, grâce à Smartprix. On y voit la marque Hasselblad, un curseur d’alerte et une finition en cuir pour l’arrière, mais il pourrait également être proposé dans d’autres variantes avec un dos en verre.

Les images montrent un smartphone pliable, se fermant à la verticale pour rivaliser avec le OPPO Find N2, le Pixel Fold, le Galaxy Z Fold 4, et même le futur Galaxy Fold 5.

Comme les rendus montrent des bandes d’antennes, le smartphone devrait être doté d’un cadre métallique. Il serait équipé de trois caméras à l’arrière, dont une caméra périscopique, et le flash est présent dans le coin gauche, à l’extérieur de la découpe de la caméra.

Le OnePlus V Fold serait équipé d’un capteur d’empreintes digitales latéral intégré au bouton d’alimentation. Même si la caméra percée pour l’écran extérieur se trouve en haut au centre, il se trouve sur le côté gauche pour l’écran extérieur, d’après les images.

Nous ne connaissons pas encore la taille exacte de l’écran du smartphone, mais l’écran extérieur est grand et très différent du petit écran au format 9:8.4 présent sur l’OPPO Find N2.

Date de lancement ?

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le OnePlus V Fold devrait présenter des caractéristiques haut de gamme et être équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 1. Vous pouvez obtenir un écran principal Quad HD+ à 120 Hz, mais il n’y a pas de mot sur la taille de l’écran. Le smartphone pourrait se vanter de triples caméras arrière de 50 mégapixels, une caméra frontale de 32 mégapixels, et un support possible pour la charge rapide de 100 W. On s’attend à ce qu’il soit équipé d’OxygenOS 13.

OnePlus a déjà confirmé que le smartphone pliable serait lancé au cours du second semestre 2023, et les rumeurs indiquent qu’il sera lancé en août.

La société a déjà déposé les noms OnePlus V Fold et V Flip auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine, de sorte que V Fold pourrait être le nom du smartphone.