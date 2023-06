Le Self Service Repair d’Apple s’étend à l’iPhone 14 et à d’autres Mac

Le Self Service Repair d'Apple s'étend à l'iPhone 14 et à d'autres Mac

Apple a annoncé l’extension de son programme de réparation (Self Service Repair) à la gamme iPhone 14 et à certains modèles de Mac. Cette nouvelle offre vise à donner aux personnes ayant une expérience de la réparation un accès aux manuels officiels d’Apple, aux pièces d’origine et aux outils spécialisés, à l’image de ceux utilisés dans les Apple Store et par les prestataires de services agréés.

Apple simplifie encore l’utilisation du processus de Configuration du système, en particulier pour les réparations d’iPhone impliquant des composants tels que des écrans, des batteries et des capteurs photo. Cet outil logiciel post-réparation permet de s’assurer que les pièces Apple d’origine, qui respectent les normes internationales, ont été correctement installées et fonctionnent de manière optimale.

Les utilisateurs du Self Service Repair et les prestataires de services participant aux programmes de réparation d’Apple peuvent utiliser gratuitement cet outil. Configuration du système joue un rôle essentiel dans l’optimisation des performances et de la qualité des appareils réparés. Il vérifie l’authenticité des composants Apple, met à jour leur logiciel et les ajuste pour garantir des performances optimales.

En outre, pour les réparations impliquant une authentification biométrique telle que Touch ID ou Face ID, la Configuration du système relie en toute sécurité les capteurs biométriques au Secure Enclave de l’appareil, préservant ainsi la sécurité de l’appareil et la vie privée du client.

Avec l’introduction du Self Service Repair, les utilisateurs peuvent désormais lancer le processus de configuration du système en activant le mode diagnostic sur leurs appareils et en suivant les instructions à l’écran. Il n’est donc plus nécessaire de contacter l’équipe d’assistance Self Service Repair pour obtenir de l’aide, même si cette équipe reste disponible en cas de besoin.

Disponibilité élargie

Outre la gamme iPhone 14 et certains modèles Mac, dont le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M2 et les modèles MacBook Pro équipés de la puce M2 Pro et M2 Max, le Self Service Repair couvrira également la caméra True Depth et le haut-parleur supérieur des gammes iPhone 12 et iPhone 13, ainsi que le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M2, les modèles MacBook Pro équipés de la puce M2 Pro et M2 Max, et les ordinateurs de bureau Mac équipés de la puce M1.

Le service est accessible en France, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Apple a annoncé cette expansion :