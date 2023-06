Une fuite de la Galaxy Watch 6 suggère une hausse de prix imminente

Le magazine Dealabs a fait état de fuites d’images et de détails concernant la nouvelle gamme Galaxy Watch 6 de Samsung. Ces informations sur le produit sont accompagnées de fuites concernant d’autres produits Samsung qui seront bientôt commercialisés, notamment les Galaxy Buds 3 et Z Flip 5.

Généralement, les montres Galaxy Watch sont annoncées en août et commercialisées peu de temps après. Ces fuites pourraient donc avoir lieu quelques semaines avant que Samsung ne dévoile la nouvelle série, peut-être lors de l’événement Samsung Unpacked à Séoul.

Il y a peu de détails, mais il semble que la Galaxy Watch 6 sera disponible en 40 mm et 44 mm et en 43 mm et 47 mm pour la Classic. Les quatre tailles proposées offriront des options de connectivité Bluetooth et 4 G. Quelques choix de couleurs sont connus à ce jour, dont le graphite et l’argent pour la 44 mm, le noir et l’argent pour les 43 mm et 47 mm, et le graphite ou la crème pour la plus petite configuration de 40 mm.

Si ces détails sont susceptibles d’enthousiasmer les adeptes de Samsung pour ce que leur réserve le fabricant de smartphones et d’outils de connectivité, une information qui a été révélée n’est pas forcément la bienvenue.

Les prix de la Galaxy Watch 6 semblent avoir été revus à la hausse

Outre les détails, certes peu nombreux, sur les montres elles-mêmes, des informations ont été communiquées sur la potentielle structure tarifaire de la nouvelle smartwatch de Samsung. Le prix pourrait bien être un peu plus élevé que celui de la Galaxy Watch 5, vendue au prix de 299 euros.

En revanche, la nouvelle Galaxy Watch 6 de 40 mm avec une connectivité Bluetooth est prévue pour un prix de vente de 319,99 euros, soit un bond de 20 euros. Il en va de même pour les autres marques de la Galaxy Watch 6, la version 4G de 40 mm étant proposée à 369,99 euros. Les prix de la version 44 mm sont fixés à 349,99 euros et 399,99 euros respectivement pour les versions Bluetooth et 4 G. En ce qui concerne les options classiques, le modèle de 43 mm devrait être vendu à 419,99 € et 469,99 €, et le plus grand modèle sera vendu à 449,99 € et 499,99 €, en fonction de la connectivité choisie.

Cela suggère une nouvelle structure de prix pour la dernière gamme de produits de Samsung. Il convient toutefois de noter que ces informations sont loin d’être officielles.