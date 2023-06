La date de sortie de la série One Piece de Netflix confirmée au 31 août

Il aura fallu attendre longtemps, mais Netflix est enfin prêt à présenter sa prochaine adaptation de One Piece. Nous ne sommes plus qu’à quelques mois de l’adaptation en prises de vue réelles du légendaire anime « One Piece ».

Les fans l’attendent depuis longtemps, et Netflix les a ravis en publiant une bande-annonce officielle et en confirmant la date de sortie. Je suis très impatient de voir les Pirates du Chapeau de Paille en action réelle.

Après 6 longues années d’attente, nous avons enfin un aperçu de l’univers de One Piece en live-action. Grâce à l’événement Netflix Tudum 2023 qui s’est tenu au Brésil, nous avons eu droit à une bande-annonce époustouflante. De plus, la date de sortie de la série One Piece Live Action a également été confirmée pour le 31 août 2023. Netflix ayant enfin fixé les dates de sortie de sa série One Piece, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques mois pour assister à l’épique saga.

Le clip montre environ 90 secondes de la série de pirates en action réelle, avec les acteurs principaux — dont Iñaki Godoy dans le rôle principal — ainsi que des monstres marins géants et un bras très extensible.

La bande-annonce de la série One Piece est magnifiquement remplie de tous les moments incroyables du manga et nous introduit dans le monde de One Piece. Nous voyons nos membres préférés de l’équipage du Chapeau de paille en action, avec une pincée de comédie de la part du protagoniste Monkey D. Luffy. Honnêtement, l’équipe de production a fait un travail remarquable et je la félicite d’avoir réalisé le rêve d’Oda sensei et des fans. Je suis impatient de voir tous les épisodes après cette magnifique bande-annonce !

Tous les épisodes dès le premier jour

La série live-action à venir sera disponible uniquement sur Netflix pour tous les utilisateurs dès le premier jour avec tous les épisodes. Cela dit, je suis également heureux de voir le travail acharné de l’équipe.

Netflix espère que One Piece contribuera à redresser la barre pour ses efforts en matière d’anime en live-action, qui, à ce jour, ont inclus un film Death Note et une série Cowboy Bebop qui a été annulée après une saison. D’autres projets sont également en cours : My Hero Academia et une autre version de Death Note.