Meta présente la « Voicebox », un modèle d’IA pour la parole de nouvelle génération

La Voicebox fait partie d’une nouvelle vague de modèles d’IA générative aux applications potentielles variées. Par exemple, elle pourrait améliorer les assistants virtuels et les personnages non joueurs dans le métaverse en fournissant des voix naturelles.

Voicebox excelle dans la production de clips audio de haute qualité et dans l’édition d’audio préenregistré, par exemple en supprimant les bruits de fond indésirables, tout en conservant le contenu et le style d’origine.

Nous sommes satisfaits de Voicebox, notre nouveau projet qui produit des sons avec l’IA. Nous voulons continuer à en apprendre davantage sur les sons et l’IA, et nous espérons que d’autres personnes utiliseront notre travail pour créer de nouvelles choses.