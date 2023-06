Google Recherche et d’autres produits se dotent de fonctionnalités pilotées par l’IA

La conférence Google I/O 2023 était consacrée à l’IA générative. Elle a montré comment elle fait passer le jeu de l’IA au niveau supérieur avec des intégrations de produits fluides et une expérience améliorée pour l’utilisateur final. Google a promis d’apporter ces implémentations très bientôt. Il est maintenant temps de voir certains de ces produits d’IA de « nouvelle génération » en action pour Recherche et d’autres de ses produits.

La première mise à jour concerne Google Recherche. Si vous vous en souvenez, Google a ouvert l’expérience générative Recherche aux abonnés du programme Search Lab le mois dernier. Ces utilisateurs chanceux ont pu accéder à des fonctionnalités de recherche générative telles que les instantanés générés par l’IA sur la base de PaLM 2, les capacités conversationnelles de Search Generative Experience (SGE), et bien plus encore.

Avec la récente mise à jour, Google développe encore davantage sa fonction d’instantanés générés par l’IA. Désormais, vous pourrez rechercher des hôtels, des restaurants, des destinations de voyage et bien d’autres choses encore grâce à l’IA générative. Pour vous faciliter la tâche, les données clés relatives à votre requête seront extraites de plusieurs sources, puis résumées pour vous. Vous pouvez développer une requête unique ou même poser des questions complémentaires à Google. Le mode conversationnel de SGE est ainsi respecté.

La prochaine mise à jour concerne Google Bard. Les capacités de recherche générative de Google reposent sur Bard et sur les modèles Pathways Language Model 2 (PaLM2) et Multitask Unified Model (MUM) de Google. Bard a fait l’objet d’un accès anticipé en mars et a été développé lors de la conférence Google I/O 2023. Depuis lors, nous avons vu le véritable potentiel de ce que Google apporte à l’IA.

Aujourd’hui, Bard devient plus intelligent que jamais, avec la possibilité de générer des résultats basés sur des « image prompts ». Les premiers utilisateurs du SGE ont déjà vu cette fonctionnalité à l’œuvre. Cette fonction vous permettra d’obtenir des réponses utiles de Bard à l’aide d’indices visuels. Par exemple, vous pouvez demander à Bard de vous suggérer des attractions touristiques populaires au Mexique. Il résumera les données pour vous en les accompagnant d’images. Vous pouvez même ajouter votre propre image et générer des invites textuelles. Par exemple, vous pouvez envoyer une image de deux chiens à Bard et lui demander d’écrire une légende amusante.

Habillez-vous avec l’IA !

Si vous envisagez de faire des achats à l’aide de Google Recherche, l’IA sera là pour vous aider. La toute première mise en œuvre se présente sous la forme d’un outil d’essayage virtuel. À partir d’aujourd’hui, vous pourrez voir comment vos choix sont traduits dans des scénarios réels. Cela se fera par le biais d’avatars virtuels de mannequins réels, de différents types de peau et de corps, et bien plus encore. Google explique que cette fonctionnalité est censée reproduire « la façon dont les vêtements se drapent, se plient, s’accrochent, s’étirent et forment des rides et des ombres sur un ensemble varié de mannequins réels dans différentes poses ».

Une autre mise à jour se présente sous la forme d’options de personnalisation granulaire lors des achats. Google appelle cette fonctionnalité Guided Refinement (raffinement guidé). Grâce à cette fonctionnalité, vous êtes censé vous sentir exactement comme dans un vrai magasin.

Cette fonction n’est disponible qu’aux États-Unis.

Surveillez votre peau

Grâce à l’IA de Google Lens, vous pourrez désormais rechercher des affections cutanées. Cela est possible grâce à la nouvelle fonctionnalité Find My Skin de Lens. Il vous suffira de prendre une photo et de la rechercher. Vous obtiendrez des correspondances visuelles avec votre peau. Cette fonction fonctionne également pour les autres parties de votre corps, comme les ongles et les cheveux.

L’IA de Google Maps vous permettra désormais de « voyager dans le temps ». Enfin, en quelque sorte. Google Maps se dote d’une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle et de deux nouvelles mises à jour. Désormais, vous pourrez visualiser vos destinations et vos itinéraires en 3D grâce à la fonction de Vue immersive.

Quant au voyage dans le temps, il fait partie de la mise à jour Vue immersive elle-même. Google vous permettra désormais de connaître l’heure, la température, les conditions météorologiques et les conditions de circulation de votre destination bien à l’avance. Les données prédictives sont assemblées à l’aide de données préexistantes et de l’IA.