Intel a confirmé le changement de nom de sa gamme de processeurs pour les prochains processeurs de la 14e génération. D’ailleurs, voici tout ce que nous savons à ce jour sur la gamme de processeurs Meteor Lake d’Intel de 14e génération, y compris tous les détails qui ont fuité et ceux qui ont été confirmés. Ils affirment que Meteor Lake est un « point d’inflexion » pour leur fabrication, leur architecture et leur conception et que les CPU de nouvelle génération offrent des avantages significatifs. Même AMD a changé le nom de sa gamme de processeurs mobiles Ryzen au début de l’année dernière. Cela dit, voici tout ce qu’il faut savoir sur le passage d’Intel aux nouvelles marques Ultra et Core.

Ce changement de marque sera le plus radical jusqu’à présent, Intel cherchant à simplifier davantage le schéma de dénomination de la marque pour les offres de processeurs d’ordinateurs de bureau et portables. Tout d’abord, le changement le plus important est que Intel supprime le « i » de son système de dénomination des processeurs, et que les noms des produits seront désormais simplement classés en Core 3, Core 5, Core 7 et Core 9.

Ce nouveau changement sera également reflété dans le badge du processeur, comme les autocollants Intel placés sur les emballages des ordinateurs portables ou des processeurs de bureau. La génération du processeur et son numéro de modèle seront toujours mentionnés à la fin. Voici un exemple du fonctionnement de la marque actuelle et de la nouvelle marque (pour un processeur Core i7 grand public) :

Ancienne marque Nouvelle marque Intel Core i7 Processor ##### H/HX/U/P Intel Core 7 Processor ##xx*

Séparer les offres de pointe et les offres grand public

Les autres processeurs (tels que les Core i3/i5/i7) subiront le même changement, le « i » étant supprimé de leur nom. Ensuite, la stratégie de classification des produits s’appuiera sur une approche à deux niveaux. De cette manière, Intel est en mesure de séparer les offres de pointe et les offres grand public de ses produits.

Les modèles haut de gamme s’appelleront Core Ultra, tandis que la gamme grand public s’appellera simplement Core. Le processeur s’appellera donc « Intel Core Ultra 7 processor ##xx* ». Intel modifie également l’aspect de son image de marque (y compris les badges Evo et vPro Enterprise), et voici le nouveau look :

Les variantes Core Ultra des processeurs Intel de la 14e génération ont un badge d’un bleu plus profond, signifiant la mise à niveau par rapport à la variante de base. Ce changement de marque est un geste important de la part d’Intel. L’objectif est de ne plus utiliser le numéro de génération devant le nom de marque « Intel Core » et d’abandonner le « i » afin que le passage à une toute nouvelle architecture soit bien perçu par les clients. Elle a également indiqué que les cartes graphiques Intel Arc peuvent être associées aux processeurs Intel Core et Intel Core Ultra.

Ce nouveau système de dénomination s’applique à tous les produits Intel qui seront commercialisés à l’avenir, à commencer par les processeurs Meteor Lake de la 14e génération qui sortiront plus tard dans l’année. Alors, que pensez-vous du nouveau schéma de dénomination des processeurs Intel « Core » et « Ultra » ?