Votre Raspberry Pi Pico W supporte maintenant le Bluetooth

Raspberry Pi positionne le Pico W, et le Pico original à moins de 5 euros (qui n’a pas de capacités sans fil), comme des appareils peu onéreux qui peuvent être utilisés pour des projets IoT tels que les lumières connectées ou l’affichage numérique. Il peut également être connecté à des capteurs, des dispositifs d’entrée et d’autres équipements pour être utilisé dans des applications.

Le Raspberry Pi Pico W approche de son premier anniversaire. Aujourd’hui, il bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité : la connectivité Bluetooth. Vous n’avez même pas besoin d’acheter un nouveau Pi Pico W pour activer Bluetooth . Il suffit d’installer le SDK C 1.5.1 et de lire la documentation de la Fondation Pi pour commencer.