Une nouvelle fuite de la Pixel Watch 2 donnent des indications sur son design

Il y a deux explications possibles au clip vidéo que vous voyez ci-dessus. La première est la plus évidente et probablement la plus probable : Google l’utilise comme un support temporaire pour les animations mises à jour. Cela expliquerait pourquoi ces images sont tirées de la Pixel Watch originale.

Selon l’analyse de l’APK de l’application Google par 9to5Google , un nom de code pour la Pixel Watch 2 est « eos » . Il rejoint le nom de code « aurora » qui avait déjà fait l’objet d’une fuite. Les deux noms font référence à la déesse de l’aube respectivement dans les mythologies grecque et romaine. En théorie, l’un de ces noms de code fait référence à la Pixel Watch dotée d’une connectivité Wi-Fi uniquement, et l’autre au modèle qui prend en charge les connexions LTE. Google a procédé de la même manière l’année dernière, chaque variante de la Pixel Watch ayant des noms de code légèrement différents.

Le débat sur la question de savoir si la Pixel Watch est l’une des meilleures smartwatches est toujours d’actualité. Le premier accessoire de Google portant la marque Pixel a certainement tout pour devenir une smartwatch géniale, mais différents problèmes, apparemment aléatoires, l’ont freinée. Certaines fonctionnalités fonctionnent, d’autres non, et les utilisateurs ont signalé des problèmes tellement différents qu’il est difficile de les réduire à un seul problème. C’est donc peut-être une bonne chose que Google propose une Pixel Watch 2.