Le Galaxy S23 FE arrivera probablement au 3e trimestre 2023

Cela fait plus d’un an que Samsung a lancé son smartphone Galaxy S21 « Fan Edition ». Cependant, il n’y avait aucun signe d’un appareil Galaxy S22 FE à l’horizon. Il semblerait même que Samsung ait décidé de faire l’impasse sur cet appareil. Cependant, d’après une nouvelle série de fuites, il semble que nous puissions nous attendre à ce que le prochain smartphone Fan Edition de Samsung, le Galaxy S23 FE, soit lancé très prochainement.

Un rapport exclusif de SamMobile indique que le Galaxy S23 FE arrivera au troisième trimestre 2023 dans certaines régions seulement. Le smartphone arrivera sur les marchés mondiaux au quatrième trimestre 2023 avec une disponibilité plus large au premier trimestre 2024. Il n’y a aucune mention des « régions sélectionnées » où le smartphone sera initialement disponible.

Le rapport affirme également que l’appareil sera alimenté par le chipset Exynos 2200 associé au GPU Xclipse 920 d’AMD. Cette configuration restera inchangée, quelle que soit la région dans laquelle il sera lancé.

Le Galaxy S23 FE devrait être doté d’une mémoire vive de 8 Go et d’une capacité de stockage de 256 Go. Le smartphone devrait être équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels. Il s’agira du même capteur que celui des séries Galaxy S22 et S23, à l’exception des modèles Ultra. En outre, il pourrait être doté d’une batterie de 4 500 mAh et d’un système de charge rapide de 25 W.

Pour l’instant, les détails concernant le prochain smartphone Fan Edition de Samsung sont épars et limités. Avec le calendrier de lancement du troisième trimestre, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil arrive dans le courant du mois prochain, peut-être en même temps que le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5. Il est donc préférable de prendre ces rumeurs avec des pincettes, et de s’attendre à ce que des détails plus concrets se développent.