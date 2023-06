L’écran d’accueil de Google Messages est remanié

Pour savoir quelle version de Messages se trouve sur votre smartphone Android, allez dans Paramètres > Applications > Voir toutes les applications xxx et faites défiler la page jusqu’à Messages. À partir de la page d’information sur l’application, faites défiler l’écran jusqu’en bas et vous verrez la version de l’application qui fonctionne sur votre smartphone.

Autre changement, le carrousel qui apparaît désormais lorsque vous appuyez sur la barre de recherche dans l’application Messages est remplacé par une grille qui vous permet de sélectionner les éléments suivants : Suivis, Images, Vidéos, Lieux, Liens, Non lus, Connus et Inconnus. La mise à jour se trouve dans la version 20230608_01_RC00 de l’application Google Messages qui a été publiée hier pour les personnes inscrites au programme Android 14 Beta.

Outre l’ajout de l’option « Choisir un thème » à ce menu, celui-ci comprendra des options telles que Archivés, Spam et conversations bloquées, Tout marquer comme lu, Associer un appareil, Vos données dans Messages, Paramètres de Messages, et Aide et commentaires.