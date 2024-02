Reddit : de la controverse API à un accord d’IA de 60 millions de dollars

Pendant des années, Reddit a fonctionné comme son célèbre slogan l’indique : « La première page d’Internet ». Cependant, l’année dernière, tout a changé lorsque la direction du site a annoncé qu’elle passait à un modèle d’API payant, ce qui a entraîné la disparition de plus de 6 000 subreddits en signe de protestation et la fermeture de nombreuses applications tierces. Aujourd’hui, d’autres changements sont en vue, qui pourraient provoquer encore plus de réactions négatives à l’encontre du site populaire.

Après les changements apportés par le site l’année dernière, lorsqu’il a commencé à faire payer son API, des rapports ont commencé à faire surface, indiquant qu’il prévoyait d’empêcher les sites de récupérer ses données. Cela a bien sûr inquiété ceux qui cherchaient normalement du contenu sur le site en ajoutant « reddit » à leurs recherches sur Google. Alors que le scrapping de données par des chatbots d’intelligence artificielle a été critiqué par des personnes telles qu’Elon Musk, de X, Reddit n’a pas vraiment réjoui ses utilisateurs, car cela a eu une incidence sur l’expérience utilisateur.

Aujourd’hui, comme le rapporte Bloomberg, Reddit vend l’accès à son énorme contenu généré par les utilisateurs à une grande entreprise d’IA (qui n’est pas nommée). L’accord vaut 60 millions de dollars par an en prévision de l’introduction en bourse très attendue de Reddit, qui, selon les rumeurs, devrait avoir lieu dès le mois prochain.

Le fait de permettre à une société d’IA d’accéder aux rouages du contenu pourrait être considéré comme un moyen d’attirer davantage d’investisseurs avant que la plateforme n’entre dans le domaine du commerce public, comme rapporté le mois dernier. L’initié de Bloomberg a déclaré que « la société basée à San Francisco a dit aux investisseurs potentiels de son introduction en bourse qu’elle avait signé l’accord, d’une valeur d’environ 60 millions de dollars sur une base annualisée, plus tôt cette année ».

Cette démarche illustre l’importance que revêtent les licences de contenu pour les entreprises d’IA qui utilisent le matériel source pour alimenter les algorithmes qui créent leurs résultats.

À la suite de plusieurs débats très médiatisés sur la validité des sources des résultats de l’IA, de plus en plus d’entreprises cherchent à établir des partenariats officiels avec des entreprises enregistrées auxquelles les algorithmes d’IA espèrent apporter leur expertise.

Qu’en est-il de l’introduction en bourse de Reddit ?

Steve Huffman, le PDG de Reddit, a évoqué la possibilité d’une introduction en bourse à la fin de l’année dernière et a mentionné que les personnes qui tentent d’utiliser la plateforme pour lancer des entreprises pourraient être au cœur du besoin d’expansion. « Les gens essaient de créer des entreprises sur Reddit, mais la plateforme n’a pas été conçue pour cela », a déclaré Huffman à Fast Company lors d’une interview l’année dernière, « Je pense donc que le simple fait d’essayer d’étoffer cet écosystème sera très puissant ».

Selon Bloomberg, 16 banques sont impliquées dans l’introduction en bourse de Reddit, dirigée par Morgan Stanley et Goldman Sachs Group Inc. et comprenant également « JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp et Citigroup Inc ». Une introduction en bourse est le processus d’offre d’actions d’une société privée au public après que la société a satisfait aux exigences de la Securities and Exchange Commission (SEC). C’est de là que vient l’expression « faire appel public à l’épargne ».

À ce stade du cycle de vie d’une entreprise, les premiers investisseurs et actionnaires conviennent qu’ils ont besoin de plus d’argent pour se développer. Ils s’appuient alors sur l’expertise des institutions bancaires pour faire entrer le prix des actions d’une entreprise dans le domaine public et dans les mers concurrentielles du marché boursier.

Cela permet à ces entreprises d’être mieux exposées et d’obtenir des prêts et des investissements, mais cela s’accompagne également d’une plus grande transparence dans la comptabilité qui doit être divulguée publiquement.