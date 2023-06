OnePlus Nord 3 : des images officielles du nouveau smartphone de milieu de gamme

La filiale de OPPO, OnePlus, s’apprête à lancer en Europe un nouveau smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Nord 3. Nous disposons désormais des premiers rendus marketing officiels de ce nouvel appareil, déjà disponible en Chine sous le nom de Ace 2V.

OnePlus veut continuer à développer son portefeuille de produits en Europe, malgré le conflit persistant avec Nokia. C’est pourquoi le OnePlus Nord 3 devrait également être lancé sur notre continent dans les prochains jours, même si l’appareil ne sera pas commercialisé en Allemagne en raison de l’interdiction de vente en vigueur dans ce pays.

Dans la plupart des autres régions européennes, le OnePlus Nord 3 sera lancé, de sorte que les premiers rendus marketing officiels de l’appareil nous sont parvenus de sources commerciales. D’après les images, le Nord 3 est techniquement et visuellement identique au Ace 2V chinois, les spécifications indiquant qu’il s’agit d’un modèle de milieu de gamme supérieur.

Mais les bords de l’écran très fins, les coins arrondis, les bords d’écran relativement minces et surtout le curseur d’alerte sur le côté donnent à ce mauvais garçon un air d’élégance et une personnalité distincte dont très peu de smartphones abordables peuvent légitimement se vanter actuellement.

Dommage que OnePlus n’ait (probablement) pas l’intention de donner au Nord 3 une scène véritablement mondiale pour briller.

Le Dimensity 9000 sous le capot

Au centre de l’action se trouve un écran AMOLED de 6,74 pouces du fournisseur chinois Tianma, qui offre une haute résolution de 2 772 x 1 240 pixels et fonctionne avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hertz. Selon des rapports antérieurs, le SoC octa-core Dimensity 9000 de MediaTek avec son modem 5G intégré, dont les 8 cœurs atteignent jusqu’à 3,05 GHz, se trouve sous le capot. Il est associé à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et à un stockage interne de 256 Go.

Le OnePlus Nord 3 devrait en outre être équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, auquel OnePlus associe un capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels. À bord également : le capteur de 2 mégapixels pour les effets macro, obligatoire sur les smartphones chinois mais néanmoins pratiquement inutile. La batterie est généreusement dimensionnée avec une capacité de 5 000 mAh et il est possible de charger rapidement l’appareil avec une puissance allant jusqu’à 80 watts. Nous n’avons pas encore d’informations sur le prix.