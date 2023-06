Un code caché découvert par 9to5Google dans une application Android que Google a téléchargée sur le Play Store suggère qu’une nouvelle fonctionnalité pourrait être ajoutée à l’application Google Meet. Cette application permet de passer et de recevoir des appels vidéo et d’organiser des vidéoconférences. Cette nouvelle fonctionnalité de Google Meet, baptisée « En déplacement », permettrait aux utilisateurs de marcher tout en participant à un chat vidéo ou à une vidéoconférence, afin d’éviter de se faire renverser par une voiture ou de tomber dans une bouche d’égout ouverte.

Comment Google opère-t-il cette magie ? C’est très simple. Si les capteurs de mouvement de votre téléphone déterminent que vous marchez pendant que vous utilisez Meet, vous recevrez un message vous invitant à activer la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez également accéder au menu à trois points dans l’appel pour activer manuellement « En déplacement ». Lorsque cette fonction est activée, votre caméra est désactivée, de même que le flux vidéo sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre environnement et rester en sécurité.

En outre, une nouvelle interface utilisateur apparaîtra avec des boutons plus grands que d’habitude pour les fonctions Muet, Audio et Lever la main. Les boutons plus grands permettent d’appuyer plus facilement sur Audio pour basculer entre un haut-parleur Bluetooth et le haut-parleur du smartphone. Le fait d’appuyer sur la touche « Lever » indique que vous souhaiter que l’on vous accuse réception pendant une vidéoconférence. En d’autres termes, lorsque cette fonction est activée, vous pouvez toujours participer à un appel vidéo ou à une conférence en utilisant uniquement votre voix. Une fois que vous ne marchez plus, vous pouvez désactiver la fonction, ce qui rétablira l’expérience typique de Google Meet.

Il n’est pas certain que Google lancera cette fonctionnalité et, s’il décide de le faire, nous n’avons aucune idée de la date à laquelle elle sera mise à la disposition des utilisateurs de Google Meet. Si vous aimez passer des appels vidéo et participer à des conférences lorsque vous êtes en déplacement, il s’agit d’une fonctionnalité très intéressante et nécessaire qui peut permettre d’éviter un accident grave.

Google Meet s’améliore encore

Google s’efforce de rendre son application d’appel vidéo beaucoup plus fonctionnelle et intuitive. Les versions 2022 et 2023 ont toutes deux fait l’objet d’une multitude de modifications de l’interface utilisateur, la version 2023 introduisant notamment de nouvelles fonctionnalités pour le mode image dans l’image, le blocage des flux vidéo des autres participants à la réunion afin de se concentrer plus facilement sur les personnes souhaitées, et l’utilisation de l’IA générative pour créer de nouveaux arrière-plans pendant les réunions.

En 2022, Google a ajouté plusieurs autres fonctionnalités, telles que le suivi du sujet pour mieux se concentrer sur un participant, la possibilité pour les utilisateurs de se mettre en sourdine et de se rétablir sur la version de bureau en utilisant la barre d’espacement, et l’ajustement automatique de l’entrée micro d’un participant pour éviter les écarts de volume particulièrement important.

Il est bon de voir que le géant de la technologie essaie d’améliorer son service, étant donné du nombre de personnes qui l’utilisent pour le télétravail.