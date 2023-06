Netflix prépare son premier événement sportif diffusé en direct à l’automne

Netflix prévoit de diffuser en direct son premier événement sportif cet automne. La société est en phase de développement pour créer un tournoi de golf, avec des célébrités, des golfeurs professionnels et des stars d’autres sports.

Un tournoi de golf de célébrités est actuellement en pourparlers pour que Netflix le diffuse en direct, avec des golfeurs professionnels et des pilotes de Formule 1. Selon un rapport de The Verge, le tournoi de golf organisé par des célébrités se déroulera à Las Vegas, dans le Nevada, et constituera la première incursion de Netflix dans le domaine de la diffusion en continu d’événements sportifs.

Les dirigeants de l’entreprise débattent depuis plus d’un an de la diffusion en direct d’événements sportifs, car il s’agit d’un projet ambitieux, coûteux et difficile à mettre en œuvre. Bien qu’il soit possible que ce projet soit lancé à l’automne prochain, les discussions sur le tournoi n’en sont encore qu’à leurs débuts et pourraient déboucher sur des plans différents.

Bien que la société ait fait part de son intérêt pour les sports en direct depuis des années, Netflix a toujours dit qu’elle cherchait le bon moment pour entrer dans le jeu. Le choix du golf comme premier événement sportif en direct pourrait être une stratégie de l’entreprise pour prouver aux ligues et aux annonceurs qu’elle peut gérer des événements plus complexes.

Pour l’instant, Netflix a beaucoup investi dans les documentaires et le contenu des coulisses pour attirer ses abonnés vers les sports sur la plateforme. Ainsi, le tournoi de golf prévu offrirait une nouvelle façon de goûter aux programmes sportifs en direct sans payer un forfait comme pour les matchs des ligues majeures.

Par rapport à ses rivaux, Netflix n’a pas encore trouvé le moyen d’acquérir les droits sportifs des grandes ligues d’une manière qui soit rentable pour l’entreprise. Selon le Wall Street Journal, l’entreprise étudie toujours d’autres possibilités et sa position concernant la diffusion en direct pourrait changer. Le codirecteur général Ted Sarandos a déclaré en janvier dernier : « Nous ne sommes pas anti-sports, nous sommes pro-profit ».

Précédents événements en direct

En mars dernier, Netflix a lancé son premier contenu en direct, mettant en scène l’humoriste Chris Rock lors du lancement d’une émission spéciale en direct sur la plateforme. Il est devenu le premier à présenter un spectacle comique en direct sur le service de streaming, ce qui a ouvert la voie à d’autres programmes sur la plateforme pour qu’ils s’adaptent au traitement en direct.

D’autres grandes plateformes de diffusion en continu ont déjà commencé à payer pour des lots de droits sportifs importants dans le but d’attirer de nouveaux abonnés et d’attirer des ventes de publicité. Apple TV+ et Amazon Prime Video ont déjà ajouté le sport à leur offre après avoir acquis les droits des matchs de football de la ligue majeure et des matchs du jeudi soir de la NFL.