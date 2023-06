Star Wars: Outlaws est un nouveau jeu Star Wars en mode ouvert

Le Ubisoft Forward d’hier soir s’est achevé sur une énorme séquence de 10 minutes de gameplay pour le prochain Star Wars Outlaws, un jour seulement après la diffusion de sa première bande-annonce lors du Xbox Games Showcase de cet été. Vous pouvez visionner l’intégralité de la vidéo de gameplay directement ci-dessus.

Pour les fans de longue date de Star Wars, il y a beaucoup de choses à comprendre. Historiquement, la galaxie lointaine, très lointaine de Lucasfilm a toujours été un cadre propice aux jeux vidéo, mais près de 20 ans se sont écoulés depuis l’apogée de jeux tels que Star Wars : Knights of the Old Republic et Star Wars Galaxies. Ces deux jeux offrent la plus grande liberté de tous les jeux vidéo de la franchise, mais ils sont dépassés par les normes actuelles — sans compter qu’aucun d’entre eux n’est considéré comme un canon.

Star Wars Outlaws semble être exactement ce que les fans attendaient, mélangeant des éléments de jeux modernes à monde ouvert comme Red Dead Redemption 2 et la série Assassin’s Creed avec les caractéristiques cinématographiques de l’univers Star Wars, où les joueurs tentent de mener leur propre existence en tant que flibustiers interstellaires.

Le jeu a été dévoilé avec tous les éléments visuels et sonores que l’on peut attendre d’un jeu Star Wars, des combats au blaster aux poursuites en speeder au sol, en passant par les voyages dans l’espace interstellaire.

Prévu pour 2024

Il semble que la protagoniste Kay Vess puisse piloter manuellement son vaisseau pour entrer et sortir de l’atmosphère d’une planète et se déplacer à sa guise dans la galaxie connue. Star Wars Outlaws se déroule entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, et il semble que Kay Vess et ses compagnons — comme l’adorable extraterrestre Nix et le droïde ND-5 — affronteront des factions ennemies comme l’Empire, ainsi que les clans Hutt, Pyke et Ashiga. Les joueurs pourront également faire des choix pour influencer les événements lors de certaines scènes.

Il n’y a pas de date de sortie précise pour Star Wars Outlaws à la date d’aujourd’hui, mais il est prévu qu’il sorte en 2024. Star Wars Outlaws sera lancé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.