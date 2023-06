La bande-annonce d’Assassin’s Creed Mirage montre un retour aux sources de la franchise

by

Ubisoft a présenté trois nouveaux jeux Assassin’s Creed — Assassin’s Creed Nexus VR, Assassin’s Creed : Codename Jade et Assassin’s Creed Mirage — lors de l’événement Ubisoft Forward de juin 2023.

Assassin’s Creed Nexus VR sortira sur le Meta Quest 2, et les joueurs pourront incarner trois personnages : Ezio, Cassandra et Connor. Les joueurs peuvent bloquer, parer, contre-attaquer et se battre en duel avec les ennemis dans la VR.

Ils peuvent également choisir parmi une grande variété d’armes, telles que des lames cachées, des épées, des tomahawks, des arcs, des arbalètes et des couteaux de lancer. Le jeu proposera également des paramètres de confort, comme le blocage de la vision périphérique et la téléportation pour atténuer les nausées, le vertige et la peur des hauteurs. La sortie du jeu est prévue pour les fêtes de fin d’année 2023.

Assassin’s Creed Codename Jade est un jeu mobile qui se déroule en Chine, dans la cité impériale de Xianyang. Il suit Xia qui protège sa maison des pillards Xionanu derrière la Grande Muraille. Les joueurs peuvent dès à présent se préinscrire à la bêta fermée du jeu, mais aucune date de sortie n’a été révélée.

Enfin, Ubisoft a montré des images de gameplay d’Assassin’s Creed Mirage. Il s’agit d’un retour aux sources de la franchise, comme dans les anciens jeux Assassin’s Creed, avec Basim grimpant sur des échafaudages et des bâtiments. On le voit également sauter dans des buissons pour adoucir son atterrissage.

Trois nouveaux titres

Basim peut utiliser divers outils tels que des fléchettes pour neutraliser les ennemis, ainsi que des explosifs pour les distraire. Après avoir pris le contrôle d’une tour de reconnaissance, il peut faire appel à son oiseau de compagnie, Enkidu, pour repérer les zones et trouver sa cible. Après un combat, Basim peut choisir d’achever les ennemis restants ou de s’enfuir dans la foule pour les semer. Assassin’s Creed Nexus VR a été annoncé pour la première fois en 2020, en même temps qu’un jeu Splinter Cell VR. Ubisoft travaille également sur deux autres jeux de la franchise, l’un portant le nom de code Red et l’autre Hexe.

Assassin’s Creed Mirage sortira le 12 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.