Le Xiaomi 13 Ultra est enfin disponible en France au prix de 1 499 euros

Le Xiaomi 13 Pro a été lancé en Europe en début d’année au prix de 1 300 €. La société a confirmé en avril que le Xiaomi 13 Ultra arriverait en Europe, et nous nous attendions à une augmentation notable du prix par rapport au modèle Pro.

Aujourd’hui, Xiaomi a effectivement lancé le Xiaomi 13 Ultra en Europe, avec une augmentation de prix et de nombreux avantages liés à la photo.

Tout d’abord, le Xiaomi 13 Ultra offre quatre caméras de 50 mégapixels. Il est dominé par un capteur photo principal IMX989 d’un pouce de 50 mégapixels, doté d’une ouverture variable à deux niveaux capable de passer de ƒ/1,9 à ƒ/4,0. Cela signifie que vous pouvez choisir entre une faible ou une grande profondeur de champ, tout en vous rapprochant des sujets.

Les autres caméras arrière du smartphone comprennent un objectif portrait 3,2 x de 50 mégapixels, une caméra périscopique 5x de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 50 mégapixels (champ de vision de 122 degrés). Cela devrait donc permettre d’améliorer le zoom à longue portée par rapport au modèle Pro.

Prix et disponibilité du Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi confirme que le Xiaomi 13 Ultra sera disponible en vert ou en noir et qu’il coûtera 1 499 €. Il sera donc plus cher que le Xiaomi 13 Pro et 100 € de plus que le Galaxy S23 Ultra de base dans la région. En outre, le smartphone de Xiaomi n’est disponible qu’en version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, alors que le modèle équivalent du Galaxy S23 Ultra a été lancé à 1 579 €.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre de ces options si vous voulez un smartphone phare haut de gamme. Mais ceux qui sont à la recherche des meilleurs photophones devraient certainement ajouter le Xiaomi 13 Ultra à leur liste.