Samsung collabore avec Google pour intégrer des applications à l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 5

Le prochain Galaxy Z Flip 5 de Samsung présentera un certain nombre d’améliorations par rapport à son prédécesseur. Le plus grand changement sera sans doute la taille de l’écran de couverture. En plus de ce nouvel écran amélioré, Samsung travaillerait sur des applications optimisées pour la taille de l’écran. Un nouveau rapport affirme que Samsung et Google travaillent ensemble pour y parvenir.

D’après les fuites précédentes, l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 5 passerait de 1,9 à 3,4 pouces. L’écran occupera donc la majeure partie de la moitié supérieure de l’appareil. L’augmentation de la taille de l’écran de couverture lui confère un potentiel de fonctionnalité plus important que jamais. Et, la plupart des applications seront utilisables sur cet écran. Cela signifie que les propriétaires de Z Flip 5 ne devraient avoir aucun problème à utiliser l’écran extérieur pour faire à peu près tout ce qu’ils veulent avec le téléphone sans avoir à le déplier.

Selon SamMobile, Samsung collabore avec Google pour offrir cette fonctionnalité. Le média affirme que Google Maps, Google Messages et YouTube feront partie des applications optimisées pour cet écran. Vous pourrez donc envoyer des SMS, obtenir des itinéraires et regarder des vidéos, que le Flip 5 soit plié ou déplié.

Outre les applications de Google, Samsung rendra également ses propres applications compatibles avec l’écran de couverture. La publication indique que la plupart des applications de Samsung, sinon toutes, seront optimisées pour l’écran externe.

Malheureusement, il reste encore quelques questions majeures sur la façon dont les applications seront utilisées sur le Z Flip 5. Malgré la qualité des applications optimisées présentées dans le rapport, il est difficile de savoir si l’écran de couverture ne prendra en charge que certaines applications choisies par Samsung ou si n’importe quelle application peut être utilisée lorsque le smartphone est replié. Si c’est le cas, nous avons vu avec le Razr Ultra à quel point un smartphone pliable peut être utile lorsqu’il bénéficie d’un accès complet à l’ensemble des applications Android.

Enfin un vrai must-have ?

Plus il y aura d’applications capables de tirer parti de ce panneau externe, mieux ce sera. Si le Z Flip 5 est capable d’exécuter autant d’applications sur son écran de couverture que le Razr Ultra, en plus d’avoir ses applications les plus populaires optimisées pour le petit écran, il pourrait devenir l’un des meilleurs smartphones pliables jamais fabriqués. De plus, le matériel utilisé derrière les écrans serait excellent, il y a donc de quoi être enthousiaste.

Le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 devraient tous deux être présentés à Séoul, en Corée du Sud, le 27 juillet lors du prochain événement Samsung Unpacked. Lors de ce même événement, le fabricant pourrait dévoiler la Galaxy Watch 6, la Galaxy Watch 6 Classic haut de gamme, ainsi que la gamme de tablettes Galaxy Tab S9, dont la Galaxy Tab S9 Ultra de 14,6 pouces.