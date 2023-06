Apple va bientôt publier iOS 16.5.1 pour corriger diverses problématiques

Parmi les problèmes les plus urgents qui touchent les utilisateurs d’un appareil équipé d’iOS 16.5, il y a un bug qui fait que la batterie de l’appareil se vide trop rapidement . Certains utilisateurs d’iPhone se plaignent également de la coupure aléatoire de leur connexion Wi-Fi , et l’application Apple Météo donne à certains utilisateurs des informations météorologiques qui ne sont pas exactes .

