Google célèbre le 62e anniversaire du célèbre danseur Willi Ninja avec un Doodle

Le moteur de recherche Google célèbre le mois des fiertés en l’honneur de la communauté LGBTQ, avec une dédicace spéciale à Willi Ninja, danseur et chorégraphe emblématique, connu sous le nom de « parrain du voguing ».

Dans les années 1980 et 1990, Willi, qui a fait découvrir au monde entier des mouvements croustillants et des poses spectaculaires, a ouvert la voie à la représentation et à l’acceptation des LGBTQ+ noirs.

Pour célébrer Willi, Google a dévoilé un nouveau doodle qui montre l’avatar animé de l’artiste acclamé montrant certains de ses mouvements emblématiques. Le doodle comporte également une grande icône de lecture à l’intérieur de la boule disco au milieu. Lorsque les utilisateurs appuient sur « play », une brève vidéo YouTube s’ouvre sur « The Iconic House of Ninja », une communauté créée par le danseur, qui vit encore 17 ans après sa mort.

Le géant de la technologie a choisi ce jour pour honorer Willi car c’est ce jour-là, en 1990, que le documentaire « Paris is Burning » — qui met en scène Willi et l’Iconic House of Ninja — a été diffusé aux États-Unis lors du NewFest New York LGBT Film Festival. Willi était très présent dans le documentaire de 1990, où son style de danse unique était présenté sur grand écran. Le film a connu un grand succès et a permis de faire connaître le travail de Willi à un public plus large.

Google a remercié Willi pour sa contribution au monde de la danse et pour la visibilité qu’il a apportée aux identités LGBTQ+ noires et latinos dans le monde entier. La House of Ninja continue de danser en son nom.