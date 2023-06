Windows 11 prend en charge le contrôle de l’éclairage RVB, et améliore l’Explorateur de fichiers

La dernière version de Windows 11 Insider Preview Dev Channel introduit des mises à jour de la barre d’adresse et de la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers, ainsi que le déploiement de l’Unicode Emoji 15 (avec de nouveaux symboles pour les réseaux sans fil, une flûte, des maracas, une oie, une méduse et du gingembre, entre autres).

L’interface de l’explorateur de fichiers mis à jour comprend une interface d’accueil moderne avec de grandes vignettes de fichiers et une interface carrousel qui permet de faire apparaître les fichiers récents et les fichiers favoris.

Les changements subtils apportés à l’interface utilisateur de l’Explorateur de fichiers lui permettent de se fondre plus étroitement dans les directives de conception générale de Windows 11, avec une barre d’adresse et un champ de recherche rafraîchie.

« La nouvelle barre d’adresse reconnaît intelligemment les dossiers locaux et les dossiers dans le nuage avec un statut intégré », explique Brandon LeBlanc, chef de programme senior chez Microsoft. « Pour les utilisateurs de OneDrive, vous remarquerez que la barre d’adresse contient désormais l’état de la synchronisation de OneDrive et la liste déroulante des quotas ».

Dynamic Lighting, la solution ultime ?

Elle introduit également une nouvelle fonctionnalité Dynamic Lighting, permettant aux utilisateurs de contrôler l’éclairage RVB sur les claviers, souris et autres accessoires compatibles. Jusqu’à présent, Microsoft a annoncé la prise en charge de 18 claviers et de 5 souris de Razer, ainsi que d’une souris et d’un clavier Asus ROG, qui seront bientôt pris en charge. Mais la société indique qu’elle s’est associée à « plusieurs fabricants d’appareils, dont Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer et Twinkly », de sorte que nous pouvons nous attendre à ce que cette liste s’allonge au fil du temps.

De plus, la société utilise la norme open source HID LampArray, ce qui devrait permettre aux autres fabricants de périphériques d’assurer facilement la compatibilité à l’avenir. La prise en charge des contrôleurs de jeu, de l’éclairage des châssis, des casques et d’autres accessoires pourrait être envisagée à terme. Microsoft précise que l’éclairage dynamique comprend des API qui permettent aux « applications Windows de contrôler les appareils en arrière-plan et en avant-plan, ainsi qu’une page dans les paramètres Windows permettant aux utilisateurs de personnaliser le comportement de leurs appareils ».

Bien entendu, il existe déjà des outils qui permettent de contrôler les lumières RVB des souris, des claviers et d’autres appareils. Mais la plupart d’entre eux sont développés par les entreprises qui fabriquent ces appareils. Ainsi, si vous possédez un clavier Razer et une souris Asus ROG, vous risquez d’installer deux applications différentes pour les personnaliser tous les deux.

Vous pouvez également utiliser une application tierce comme OpenRGB. Mais, ce serait bien d’avoir la possibilité de faire fonctionner les choses dès la sortie de la boîte avec un support natif intégré au système d’exploitation, ce que Microsoft semble promettre.

Pour l’instant, l’éclairage dynamique est un travail en cours. Non seulement le nombre d’appareils pris en charge est plutôt limité, mais Microsoft note qu’il y a « plusieurs problèmes avec les appareils sans fil » pour le moment, de sorte que l’entreprise encourage les Windows Insiders qui veulent tester l’éclairage dynamique à utiliser des connexions filaires pour le moment.

Si vous souhaitez essayer la nouvelle interface utilisateur de l’explorateur de fichiers ou les fonctionnalités d’éclairage dynamique, vous devez être un Windows Insider utilisant la dernière version Dev Channel de Windows 11. Microsoft proposera probablement ces nouvelles fonctionnalités à tous les utilisateurs de Windows 11 dans le courant de l’année.