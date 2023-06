WhatsApp va permettre d’envoyer des images de meilleure qualité sur iOS et Android

WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’envoyer des photos en haute définition (HD) sur iOS et Android. Cette fonctionnalité, qui est actuellement testée par un petit groupe de bêta-testeurs, permettra aux utilisateurs d’envoyer des images sans qu’elles soient fortement compressées, bien qu’une légère compression s’applique toujours.

Selon WABetaInfo, la nouvelle option est disponible dans la dernière version bêta de WhatsApp sur Android (v2.23.12.13) et iOS (v23.11.0.76). Toutefois, cette option n’est qu’une option et non un paramètre par défaut. Cela signifie qu’elle doit être sélectionnée chaque fois que vous souhaitez envoyer une image avec une compression plus légère.

Les options actuelles d’envoi de photos comprennent « auto », « meilleure qualité » et « économiseur de données », mais aucune de ces options ne permet de ne pas compresser du tout. À l’instar d’autres applications de messagerie populaires, WhatsApp utilise la compression automatique des photos et des vidéos pour réduire leur taille et faciliter les transferts d’images.

Une fois que vous avez choisi d’envoyer une image, vous pouvez l’envoyer avec une qualité supérieure en appuyant sur la nouvelle icône HD qui apparaît en haut de l’écran. Toutefois, l’option n’apparaît que si vous essayez d’envoyer une image avec une résolution supérieure.

Pas pour les vidéos

Il semble que cette fonctionnalité ne s’étendra pas aux vidéos, ce qui est dommage étant donné que WhatsApp est utilisé par de nombreuses personnes comme alternative à iMessage/RCS pour l’envoi de vidéos entre plateformes. Il existe toutefois une solution de contournement qui consiste à joindre la vidéo en tant que document au lieu d’un fichier multimédia.

On ne sait pas quand cette fonctionnalité sera déployée au grand public, car elle n’en est qu’à sa phase bêta. Elle permettra aux utilisateurs d’envoyer des photos et des vidéos de meilleure qualité à leurs amis et à leur famille sans se soucier de la taille ou de la compression des fichiers.