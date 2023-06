Apple Plans va enfin fonctionner hors ligne

Apple Plans est devenu un concurrent impressionnant de Google Maps, mais il était encore indéniablement moins performant en ce qui concerne la prise en charge hors ligne. Heureusement, Apple est en train d’y remédier.

Apple était l’un des derniers à ne pas proposer de fonction d’itinéraire hors ligne dans son application de cartographie. Cela la rendait peu fiable dans de nombreux cas et obligeait certains voyageurs à se rabattre sur Google, Waze ou d’autres applications.

Google Maps et d’autres applications cartographiques vous permettent d’enregistrer des zones pour une utilisation hors ligne, qui restent (au moins partiellement) fonctionnelles lorsque vous perdez le service cellulaire. Cette fonction peut s’avérer très utile dans les zones rurales ou en cas de catastrophe, mais Apple Plans n’offre pas de fonction analogue.

Dans les mises à jour du système annoncées en début de semaine, Apple a confirmé que Plans ajouterait un mode hors ligne avec navigation tour par tour, estimation de l’heure d’arrivée et recherche de lieux.

La nouvelle fonctionnalité devrait fonctionner comme Google Maps : vous sélectionnez une zone à sauvegarder, et les itinéraires dans cette zone seront disponibles plus tard sans connexion Internet. Cela signifie que vous devrez peut-être encore planifier votre itinéraire si vous vous rendez dans une région éloignée, mais la procédure sera simple. L’avantage est qu’il est possible d’économiser sur la durée de vie de la batterie et les frais de données puisque l’appareil n’aura pas à actualiser constamment son interface.

Disponible plus tard dans l’année

La même fonctionnalité sera également disponible sur l’Apple Watch, où vous pourrez enregistrer des données directement sur la montre, ou votre montre pourra extraire toutes les cartes enregistrées à partir d’un iPhone connecté. Apple Plans sur les iPad sera également compatible avec la fonction hors ligne.

Les cartes hors ligne seront disponibles dans les mises à jour iOS 17, watchOS 10 et iPadOS 17, qui arriveront plus tard dans l’année.