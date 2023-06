Android 14 Beta 3 : une nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage et des API finalisées

Après la sortie d’Android 14 beta 2 lors de la Google I/O le mois dernier, et la Beta 2.1 avec des corrections mineures il y a quelques semaines, Google a publié Android 14 beta 3 avec des API finalisées rendant les comportements des applications définitifs afin que les développeurs les examinent et les intègrent dans leurs applications.

Bien que cela ne signifie pas que la version bêta est parfaitement stable, cela signifie que les futures mises à jour contiendront de petites améliorations. Si vous cherchez à entrer dans le programme Android 14 Beta, c’est le bon moment. Sachez toutefois qu’une fois inscrit à la version bêta, vous devrez vous y tenir jusqu’au mois d’août, à moins que cela ne vous dérange pas d’effacer les données de votre téléphone.

En plus de plusieurs corrections de bugs, la mise à jour bêta 3 apporte une nouvelle option de personnalisation du raccourci de l’écran de verrouillage avec de nouveaux styles d’horloge pour l’écran de verrouillage, un nouveau design de fond d’écran et de styles et plus encore pour la série de smartphones Pixel après avoir été annoncée lors de la Google I/O.

Comme l’a repéré Mishaal Rahman d’Esper.io, il est possible d’accéder à cette option dans les nouveaux paramètres en appuyant longuement sur n’importe quel espace vide de l’écran d’accueil et en allant vers Fond d’écran et style.

Here’s a quick screen recording showing off the new lock screen clock options in Android 14 Beta 3. pic.twitter.com/L8cjWsVls0 —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 7, 2023

Dans le nouvel onglet Écran de verrouillage en haut de l’écran, il y a un nouveau carrousel de thèmes d’horloge. Lorsque vous cliquez sur le bouton Couleur et taille de l’horloge, l’horloge est rétrécie et un curseur permet d’assombrir la couleur personnalisée que vous avez choisie.

Le nouveau menu Raccourcis vous permet de choisir rapidement entre plusieurs options, comme Aucun, Muet, Contrôles de l’appareil, Appareil photo, Ne pas déranger, Appel vidéo, Lampe de poche, etc.

L’application Emoji Wallpaper est également présente dans Android 14 Beta 3, mais elle n’apparaît pas encore par défaut dans Fond d’écran & style. Cette fonction, ainsi que la fonction de fond d’écran cinématique qui utilise l’apprentissage automatique de l’appareil, et le fond d’écran AI génératif qui génère des fonds d’écran uniques basés sur vos suggestions créatives, pourraient être ajoutés dans la mise à jour du mois de juin.

Disponibilité

Les appareils compatibles avec la mise à jour sont les Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G, Pixel 6 (6, 6 Pro et 6a) et la série Pixel 7 (7, 7 Pro et 7a). Si vous utilisez déjà la précédente version bêta, vous devriez l’obtenir automatiquement, ou vous pouvez la télécharger sur le site Android Developer. Il ne devrait y avoir qu’une seule autre mise à jour d’Android 14 Beta le mois prochain avant que Google ne publie la version stable et finale d’Android 14 en août.

En attendant, les utilisateurs de Pixel inscrits au programme Android 13 QPR3 Beta attendent depuis lundi la sortie de la version stable d’Android 13 QPR3, également connue sous le nom de June Pixel Feature Drop. Une fois cette mise à jour installée sur leurs smartphones, les abonnés au programme QPR3 Beta pourront quitter et revenir aux versions stables d’Android sans avoir à effacer les données de leurs appareils.