Memrise, un chatbot Discord alimenté par GPT pour apprendre une nouvelle langue

Dans certains cas, le principal obstacle à l’apprentissage d’une nouvelle langue est tout simplement la commodité. C’est à ce problème que Memrise tente de s’attaquer avec son nouveau chatbot Discord. Si vous ne connaissez pas, Memrise est une application d’apprentissage des langues analogue à Duolingo, mais elle utilise GPT (le modèle d’IA derrière ChatGPT) pour engager le processus d’apprentissage des langues.

Le chatbot Discord vous permet d’avoir une conversation naturelle sur votre propre serveur Discord dans l’une des 19 langues disponibles. Il est alimenté par le modèle GPT-3, et Memrise inclut une variété d’amorces de conversation pour vous permettre de vous entraîner dans la langue de votre choix.

Voici comment configurer l’application et l’utiliser.

Comment utiliser le chatbot Discord de Memrise ?

Le lancement et l’installation du chatbot sont aussi simples que pour n’importe quel autre serveur Discord. Si vous n’avez pas Discord, vous pouvez télécharger et installer le programme à partir d’ici pour votre plateforme préférée, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’un navigateur. Une fois installé, ou si vous avez déjà Discord, assurez-vous d’être connecté et sélectionnez Ajouter au serveur à partir de l’application Memrise dans le répertoire des applications.

Lorsque vous entrez dans le serveur pour la première fois, il vous est demandé de sélectionner la langue que vous souhaitez apprendre. Vous serez alors dirigé vers un serveur spécifique. Cependant, vous n’êtes pas limité à la langue que vous avez sélectionnée une fois que vous êtes sur le serveur.

L’objectif du serveur est de vous permettre d’apprendre la langue comme si vous parliez des scénarios plus authentiques, plutôt que des phrases aléatoires qui pourraient ne jamais se présenter dans la vie réelle. Dans le serveur, ces phrases sont appelées missions, et vous pouvez les sélectionner pour entamer une conversation. Cependant, le serveur semble toujours faire ce qu’il veut, peut-être en fonction de la difficulté des conversations.

N’oubliez pas qu’il ne semble pas y avoir de test pour déterminer votre maîtrise de la langue avant de commencer à utiliser le serveur, de sorte que vous commencez pratiquement au niveau débutant.

Malgré tout, vous pouvez entamer une conversation en entrant la commande /learn solo dans la zone de texte de Discord. Il existe également une option /learn together , qui affichera votre progression à l’ensemble du serveur si vous apprenez en groupe. Vous devez sélectionner la langue maternelle, la langue d’apprentissage et la mission comme autres paramètres et entrer pour commencer les conversations.

Quelles sont les langues prises en charge par le chatbot Discord de Memrise ?

Memrise indique qu’il y a 25 langues disponibles. Après avoir sélectionné votre langue maternelle, vous pouvez choisir l’une des langues prises en charge pour l’apprentissage :

chinois

danois

néerlandais

français

allemand

italien

japonais (sans script)

japonais

coréen

norvégien

polonais

portugais (Brésil)

portugais (Portugal)

russe

espagnol (Mexique)

suédois

turc

Prix et autres informations

Actuellement, environ 50 conversations sont disponibles sur le chatbot Memrise. Le serveur Discord, auparavant réservé aux invitations, est ouvert au public depuis mercredi, gratuitement et à titre d’essai. Memrise prévoit à terme de rendre le service payant, à hauteur d’environ 5 dollars par mois, mais n’a pas encore fixé de prix définitif.

Memrise prévoit également de mettre à jour ses plateformes mobiles et Web avec un nouveau MemBot, qui est gratuit et qui est également imprégné du modèle de langage GPT-3.