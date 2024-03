Google Chat innove : Introduction des messages vocaux pour mobile

Google a récemment fait une annonce marquante concernant son application Google Chat : l’introduction des messages vocaux sur les appareils mobiles. Cette fonctionnalité, très attendue et déjà présente dans d’autres applications de messagerie, vient d’être ajoutée.

Il existe des moments où taper un message n’est tout simplement pas l’option la plus pratique. C’est dans ces situations que les messages vocaux se révèlent particulièrement utiles. En déplacement, les avantages des messages vocaux sont multiples. Non seulement ils permettent de gagner du temps, mais ils s’avèrent également précieux pour transmettre les nuances et l’intonation des messages, ce qui est essentiel pour en conserver le ton exact.

De plus, pour les utilisateurs ayant une dextérité limitée ou des déficiences visuelles, les messages vocaux représentent un outil d’accessibilité indispensable.

Bien que Google ait pris son temps pour introduire cette fonctionnalité dans Chat, l’entreprise ne s’arrête pas là. Elle promet également l’ajout d’une transcription pour les messages vocaux, qui sera déployée auprès des utilisateurs dans les mois à venir. Cette fonctionnalité rendra les messages vocaux recherchables et facilitera leur consommation pour les utilisateurs qui préfèrent lire plutôt qu’écouter.

Les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des messages vocaux dans les messages directs, les discussions de groupe et les espaces au sein des applications Google Chat pour Android et iOS. La réception de messages vocaux sera également possible sur le Web, mais il ne sera pas encore possible d’envoyer des messages vocaux via un navigateur. Toutefois, il existe une importante limitation : il s’agit d’une fonctionnalité de Google Workspace disponible uniquement pour les utilisateurs des versions payantes Enterprise, notamment ceux des abonnements Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard et Enterprise Plus. Cela restreint considérablement l’accès à la fonctionnalité, et nous espérons qu’elle sera éventuellement étendue à tous les comptes.

Un lancement échelonné

Pour ceux qui auront accès à cette fonctionnalité, le processus sera assez simple : ouvrir un message direct, une discussion de groupe ou un espace, appuyer sur l’icône du microphone, commencer à parler et appuyer sur envoyer. Une fois envoyés, les messages vocaux fonctionnent comme des messages textuels classiques, permettant les citations, les réactions et les réponses en fil.

Le déploiement pour les entreprises se fera progressivement, les domaines sur la voie de diffusion rapide recevant la fonctionnalité dès le 26 mars, avec une fenêtre de deux semaines avant qu’elle n’atteigne tous les utilisateurs. La voie de diffusion programmée suivra le 15 avril, avec la même fenêtre de deux semaines jusqu’à l’achèvement.