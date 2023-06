Google rend l’économiseur de mémoire de Chrome plus efficace pour économiser la RAM

Google Chrome a lancé sa fonction Memory Saver (Économiseur de mémoire) dans une mise à jour en février 2023, après avoir été annoncée en décembre 2022, qui permet de faire disparaître de la mémoire de votre PC les onglets qui ne sont pas en cours d’utilisation. Aujourd’hui, le géant de la technologie a encore l’intention d’améliorer cette fonctionnalité.

L’économiseur de mémoire va bénéficier d’un nouvel ajout, découvert par Leopeva64, qui indique la quantité de mémoire occupée par chaque onglet avant qu’il ne soit rendu inactif par l’outil. Il suffit de survoler l’onglet en question pour voir apparaître une carte indiquant la quantité exacte de mémoire vive.

Chrome’s tab hover cards now show you when an inactive tab has been discarded and also the amount of memory saved (Canary):https://t.co/24S2P00qHD

.https://t.co/m2Av8Kaymd pic.twitter.com/NjyKSyG9Ep

— Leopeva64 (@Leopeva64) June 3, 2023