Les spécifications du Google Tensor G3 font surface avant le lancement du Pixel 8

Google devrait lancer les smartphones de la série Pixel 8 à l’automne, mais des fuites ont déjà gâché son look et certaines de ses caractéristiques principales. Maintenant, quelques détails juteux sur le processeur Tensor de nouvelle génération, provisoirement appelé Tensor G3 et destiné aux smartphones et tablettes Pixel de nouvelle génération, ont fait l’objet d’une fuite.

En effet, les spécifications du Tensor G3 qui alimentera les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont fait surface, grâce à Android Authority. Le Tensor G3 utiliserait une nouvelle configuration 1 + 4 + 4, contre 2 + 2 + 4 dans le Tensor G2, et disposerait de cœurs ARMv9.

Il comprendrait 1 cœur principal Cortex-X3 cadencé à 3,0 GHz, 4 cœurs de performance Cortex-A715 cadencés à 2,45 GHz et 4 cœurs d’efficacité énergétique Cortex-A510 cadencés à 2,15 GHz. Tous les cœurs ont vu leur vitesse d’horloge augmenter.

Le nouveau cœur principal atteignant une vitesse d’horloge plus élevée devrait offrir une amélioration tangible des performances. Sans surprise, les cœurs ont été améliorés sur toute la ligne. Nous n’avons pas encore eu connaissance de résultats de tests de benchmark, mais il semble que les performances multicœurs du Tensor G3 seront nettement supérieures à celles du Tensor G2.

Le Tensor G3 serait équipé d’un GPU Mali-G715 (Immortalis) à 10 cœurs cadencé à 890 MHz et prendrait en charge le ray tracing. La puce prendrait également en charge les capacités d’encodage AV1, ce qui en fait la première puce de smartphone à prendre en charge le codec.

De quoi rattraper la concurrence ?

La puce serait équipée d’un nouveau TPU — nom de code « Rio » — cadencé à 1,1 GHz et d’un GXP de seconde génération. Elle prendra également en charge le stockage UFS 4.0, contre UFS 3.1, mais conservera le modem Exynos 5300 du Tensor G2.

Les puces Tensor de Google, bien qu’elles offrent des performances fluides sur ses smartphones Pixel, sont restées à la traîne par rapport aux puces Snapdragon de Qualcomm et aux puces de la série A d’Apple pour les iPhone. Il serait intéressant de voir si le Tensor G3 permettrait enfin aux smartphones de la série Pixel 8 de rattraper les gros bonnets de Samsung et d’Apple cette année.