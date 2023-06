Android 14 pourrait permettre d’afficher l’état de la batterie du téléphone

Selon Mishaal Rahman d’Esper.io, Android 14 a introduit de nouvelles API de gestion de la batterie qui répondent au besoin d’informations sur l’état de la batterie.

Ces API offrent des informations précieuses telles que le nombre de cycles, l’état de charge, la date de fabrication, la date de première utilisation, la politique de charge et l’état de santé. Toutefois, ces API ne sont disponibles que sur les appareils Pixel fonctionnant sous Android 14 Beta 2 ou une version plus récente.

A few days back, I commented on some new BatteryManager APIs Google added in Android 14. Two of the APIs (cycle count & charging status) are public while the rest (manufacturing date, date of first use, charging policy, state of health) are system APIs. https://t.co/3ujezWsLg2

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023