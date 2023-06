Google annonce de nouvelles fonctionnalités Android et Wear OS

Cette semaine, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les appareils Android, conçues pour vous fournir des informations plus rapidement, protéger vos appareils et, surtout, vous permettre de vous amuser.

Judy Chang, directrice de la gestion des produits chez Google, a annoncé ces mises à jour :

Nous nous engageons à améliorer vos appareils avec des mises à jour régulières tout au long de l’année, garantissant des améliorations continues même entre nos versions annuelles du système d’exploitation. L’équipe Android travaille sans relâche pour apporter de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour qui rendent vos appareils et les applications Google encore meilleurs.

Entraînement à la lecture

Tout d’abord, pour ceux qui apprennent à lire, une nouvelle fonctionnalité est disponible dès maintenant dans Google Play Livres : Entraînement à la lecture.

Dans l’application Google Play Livres, vous trouverez l’entraînement à la lecture sur les livres électroniques pour enfants marqués d’un badge « entraînement », qui lira à haute voix certains mots inconnus ou difficiles à prononcer. L’enfant qui lit le livre doit prononcer le mot et reçoit un feedback de l’appareil en temps réel.

Trois nouveaux widgets

Google ajoute aux smartphones et tablettes Android un trio de nouveaux widgets conçus pour vous aider à suivre vos actions grâce à Google Finance, à consulter les titres de Google Actualités et à obtenir des recommandations de films et séries TV à regarder sur Google TV. J’ai hâte d’ajouter ces trois widgets à l’écran d’accueil de mon Pixel 7 Pro. Pour installer un widget sur votre appareil Android, appuyez longuement sur une partie vide de votre écran d’accueil, appuyez sur Widgets, trouvez celui que vous voulez et ajoutez-le à votre écran d’accueil.

Musique et podcasts sur votre montre

Vous pourrez bientôt appuyer sur play sur votre montre équipée de Wear OS et entendre le DJ de Spotify lancer votre musique préférée, lire des épisodes de vos podcasts préférés, et plus encore grâce aux nouvelles tuiles de Spotify pour Wear OS.

Google Keep pour Wear OS

En ce qui concerne les smartwatches Wear OS, l’application Google Keep, toujours très utile, est désormais disponible pour votre poignet avec Google Keep pour Wear OS. Vous ferez défiler vos tuiles jusqu’à ce que vous tombiez sur une liste de courses ou toute autre chose que vous aurez épinglée dans l’application.

Emoji Kitchen sur Gboard avec un nouveau thème aquatique

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais j’aime bien utiliser l’Emoji Kitchen, qui mélange deux emojis différents pour créer un nouvel autocollant à l’aspect étrange. Google ajoute des combinaisons à thème aquatique.

Rapport sur le dark web

Enfin, la plupart des utilisateurs d’Android disposant d’un compte Google aux États-Unis peuvent désormais utiliser le site ou l’application Google One pour vérifier si leur adresse électronique a été exposée sur le dark web. Google vous donnera également des conseils sur la marche à suivre si l’analyse révèle que votre adresse électronique a fait l’objet d’une violation de données. Google précise que « les membres de Google One aux États-Unis peuvent rechercher des informations personnelles supplémentaires, telles que leur numéro de sécurité sociale ». L’accès sera également étendu à plus de 20 pays dans les mois à venir.

Les utilisateurs de Pixel devraient attendre avec impatience lundi prochain, date de la prochaine mise à jour de la fonctionnalité Pixel. Les utilisateurs de la version bêta de QPR3 pourront quitter le programme bêta sans pénalité une fois qu’ils auront installé la version finale de la nouvelle fonctionnalité de juin sur leur téléphone Pixel compatible.