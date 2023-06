Microsoft Teams sur Windows 11 se dote de communautés

Microsoft améliore considérablement sa version gratuite de Teams sur Windows 11. L’application Teams intégrée comprendra désormais la prise en charge de la fonction Communautés de Microsoft dans Teams, la réponse de l’entreprise à Facebook et Discord. Elle prend également en charge Microsoft Designer, l’outil artistique d’IA qui vous permet de générer des images pour des choses telles que des invitations à des événements ou des messages sur les réseaux sociaux en utilisant des invites textuelles.

Les communautés Microsoft Teams ont été lancées en décembre pour permettre aux familles et aux amis — ou aux petits groupes communautaires et aux entreprises — de s’organiser par le biais de réunions, de calendriers et de chats. C’est la réponse de Microsoft à ce que l’on peut trouver sur Facebook ou à la façon dont les gens utilisent Discord, WhatsApp, Reddit et bien d’autres services pour organiser des groupes.

Jusqu’à présent, la fonction « communautés » de Teams était limitée aux applications mobiles, mais l’extension annoncée aujourd’hui permet aux utilisateurs de Windows 11 de créer et de gérer des communautés au sein de Teams.

« Sur Windows 11, les propriétaires de communautés peuvent créer des communautés à partir de zéro, partager et inviter des membres, créer et accueillir des événements, modérer le contenu avec des fonctions de confiance et de sécurité essentielles, et être avertis de toutes les activités importantes », explique Amit Fulay, vice-président du produit Microsoft Teams, dans un article de blog. Microsoft prévoit d’étendre la prise en charge des communautés à Windows 10, macOS et même au Web prochainement.

Une version preview de Microsoft Designer sera également disponible dans la version intégrée de Teams sur Windows 11. Designer pourrait être utile aux communautés pour créer des images d’invitation à des événements ou même des bannières communautaires dans Teams. Il s’agit du même service que celui intégré à Microsoft Edge, une combinaison de fonctions analogues à DALL-E et Adobe Express pour la génération d’images de base assistée par l’IA.

D’autres nouveautés

Parallèlement à l’extension de Windows 11, les communautés dans Teams bénéficient également d’améliorations mobiles et de convivialité générale. Vous pouvez désormais enregistrer des vidéos à partir d’un appareil mobile avec des outils d’identification et des filtres, et dans les prochains jours, vous pourrez trouver des communautés à rejoindre sur iOS, Android et Windows 11.

Microsoft ajoute également des sondages aux communautés dans Teams et améliore les aspects de modération de qui peut rejoindre une communauté pour les propriétaires.

Microsoft met également à jour GroupMe, le service de messagerie de groupe mobile que Microsoft a acquis lors du rachat de Skype en 2011. GroupMe, qui, selon Fulay, est encore utilisé par « des millions de personnes chaque jour », devient compatible avec les appels Teams. Cela signifie que vous pouvez désormais créer des appels Teams à l’intérieur des chats GroupMe et participer à des appels vidéo de groupe.