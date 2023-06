Nothing confirme que le Phone (2) aura 3 ans de mises à jour

Dans une récente annonce, Nothing, l’entreprise technologique fondée par Carl Pei et fabricant de l’innovant Nothing Phone (1), a confirmé que le très attendu Nothing Phone (2) inclura effectivement trois ans de mises à jour du système Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Cela correspond aux années d’assistance que le Nothing Phone (1) original offrait à ses utilisateurs.

L’annonce a été faite sur Twitter, à la fin d’un long fil de discussion dans lequel l’entreprise célébrait ses réalisations en matière de développement durable. Selon le tweet, le Nothing Phone (2) sera le premier appareil de seconde génération de la société qui aura une empreinte carbone inférieure à celle de son prédécesseur.

Cependant, c’est la manière dont le tweet a été conclu qui a le plus attiré l’attention, car elle a mis fin à tous les doutes qui subsistaient sur le fait que l’entreprise de smartphones et d’accessoires mobiles en plein essor est là pour le long terme.

We’re committed to making beautiful products that you feel proud to own. To sustain our efforts, we’ll continue to offer 3 years of Android updates and 4 years of security updates. So Phone (2) can go further with you. — Nothing (@nothing) May 31, 2023

En comparaison, les nouveaux appareils Google Pixel sont livrés avec trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, tandis que Samsung s’est récemment engagé à quatre ans de mises à jour majeures du système d’exploitation plus cinq ans de mises à jour de sécurité.

Une empreinte carbone plus petite

Parmi les autres jalons énumérés par l’entreprise figure le fait que le Phone (2) aura une empreinte carbonne plus petite (plus de 5 kg) que le Phone (1), l’utilisation de davantage de matériaux recyclés, d’emballages sans plastique et d’énergie renouvelable au cours du processus de fabrication. Il s’agit là d’avancées significatives qui placent le « Nothing Phone » dans la même lignée que des entreprises plus importantes, telles que Google, Apple et Samsung, lorsqu’il s’agit d’utiliser les ressources de la planète avec plus de précautions.

En outre, la confirmation d’une durée de vie comparable pour leurs appareils témoigne de la détermination de Nothing à répondre aux attentes et aux demandes de sa base d’utilisateurs. En écoutant activement les commentaires des clients et en incorporant des améliorations dans le logiciel et le matériel, Nothing vise à créer un produit qui satisfait les besoins de ses clients.