Le Pixel 8 est listé par le site de certification du Wireless Power Consortium

Alors que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne devraient pas être présentés avant octobre, le Pixel 8 a visité le Wireless Power Consortium (WPC) et s’est retrouvé sur son site de certification.

C’est ce qu’indique MySmartPrice qui note que la certification révèle (sans surprise) que le Pixel 8 prendra en charge la recharge sans fil. Le listing révèle que le plus petit et le moins cher des deux modèles phares porteront le numéro de modèle GKWS6.

Certains fans des Pixel ne seront pas très heureux de constater que le listing montre que le Pixel 8 sera doté d’une recharge sans fil de 12 W, qui est la même que celle que l’on trouve sur le Pixel 7. Aucune amélioration ne sera constatée dans ce domaine. Et avec la prise en charge de la norme Qi 1.2.4, le Pixel 8 ne disposera pas de la norme de charge Qi2 qui permettrait au Pixel 8 de se recharger sans fil à l’aide d’aimants comme le permet la fonction MagSafe d’Apple.

Les dernières rumeurs concernant les caractéristiques du Pixel 8 font état d’un écran OLED de 6,2 pouces, soit un dixième de pouce de moins que l’écran de 6,3 pouces utilisé par le Pixel 7. L’écran sera rafraîchi à 120 Hz. Le smartphone sera un peu plus arrondi sur les coins et la barre de la caméra arrière fera une nouvelle apparition avec une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra téléobjectif de 48 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Une précédente fuite d’un boîtier Pixel 8 révèle que le smartphone aura trois caméras à l’arrière cette année, au lieu des deux vues sur les Pixel 6 et Pixel 7.

Une caméra frontale de 16 mégapixels est attendue. Le Tensor 3 de Google devrait être sous le capot et la configuration de base sera livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une batterie d’une capacité de 5000 mAh permettra de garder le smartphone allumé au moins une journée.

Les dernières rumeurs concernant le Pixel 8 Pro font état d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3 120 x 1 440 pixels (Quad HD+) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Tensor 3 pilotera l’appareil avec une configuration de base comprenant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La barre de la caméra arrière comprendra une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra téléobjectif de 48 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels.

Une caméra frontale de 16 mégapixels prendra en charge les selfies et les chats vidéo. Une batterie d’une capacité de 5 100 mAh sera logée sous le capot, et le smartphone devrait être équipé d’un capteur qui prend la température de l’utilisateur.