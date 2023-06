Comment fonctionne l’algorithme Instagram pour les Stories, le flux d’actualités, les Reels et Explore ?

Les utilisateurs d’Instagram ont longtemps théorisé sur la façon dont « l’algorithme » fonctionne pour classer le contenu sur la plateforme et pourquoi les publications de certains utilisateurs semblent moins visibles que d’autres. Aujourd’hui, Instagram ouvre le capot de son système de recommandation pour expliquer pourquoi vous voyez certaines publications, du moins en partie.

En effet, Adam Mosseri, PDG d’Instagram, a publié une nouvelle vidéo et un article de blog expliquant le fonctionnement de l’algorithme d’Instagram pour les Stories, le flux de publications, les Reels et Explore.

En plus du classement, il contient plus d’informations sur le bannissement furtif, la révision du statut de votre compte et les meilleures pratiques pour développer une audience Instagram.

Il n’y a pas qu’un seul algorithme

Le premier point soulevé par Mosseri est que l’algorithme d’Instagram n’est pas un algorithme, mais plutôt de nombreux algorithmes et processus qui travaillent ensemble pour personnaliser le contenu que chaque utilisateur d’Instagram voit.

Pourquoi Instagram utilise-t-il des algorithmes ? Parce que chaque individu est différent, chaque utilisateur d’Instagram devrait voir du contenu qui correspond à ses intérêts. C’est ce qu’Instagram espère obtenir grâce au classement — une expérience personnalisée qui permet aux utilisateurs de rester engagés sur la plateforme Instagram pendant des périodes plus longues.

La société décompose son système de classement en fonction de l’endroit où un utilisateur rencontrera du contenu : le flux principal, les Stories, la page Explore et les Reels. Il existe d’innombrables éléments d’information que les entreprises comme Instagram utilisent pour prédire ce que les utilisateurs voudront voir et avec quoi ils interagiront, et il n’y a pas d’algorithme singulier et omniscient qui dirige les recommandations. Sans surprise, il indique qu’une bonne partie des données utilisées pour classer le contenu provient des utilisateurs eux-mêmes.

Comment fonctionne l’algorithme d’Instagram Stories ?

Lorsque vous ouvrez l’application Instagram, la première chose que vous voyez en haut est une rangée des dernières Stories des comptes que vous suivez. Pour déterminer quelles Stories apparaissent en premier, Instagram analyse toutes les Stories de ceux que vous suivez des dernières 24 heures. L’objectif est de décider quelles Stories vous intéresseront le plus probablement par le biais de suppositions.

Instagram veut prédire quelles Stories vous serez susceptibles d’ouvrir, de répondre, de réagir ou d’aimer.

Pour faire ces prédictions, Instagram utilise des signaux, c’est-à-dire les précédentes interactions que vous avez eues avec les Stories. Les principaux signaux qui affectent l’ordre des Stories dans votre application Instagram sont les suivants :

La fréquence à laquelle vous consultez les Stories d’un auteur (compte/créateur)

La fréquence à laquelle vous interagissez avec les Stories d’un auteur

Votre proximité avec un auteur en fonction du nombre de fois où vous lui avez envoyé un message.

Instagram espère que le classement des Stories par le biais de suppositions, de signaux et de prédictions personnalisés placera finalement en premier les Stories des personnes qui vous intéressent le plus.

Comment fonctionne l’algorithme du fil d’actualité d’Instagram ?

Le fil d’actualité d’Instagram vise à présenter aux utilisateurs les meilleurs contenus publiés depuis leur dernière utilisation de l’application. Il comprendra un mélange de contenu provenant des personnes que vous suivez, et des comptes Instagram qui pourraient vous intéresser en fonction d’une série de prédictions.

Ces prédictions sont basées sur les principaux signaux suivants :

La probabilité que vous commentiez, aimiez ou partagiez la publication

La probabilité que vous cliquiez sur le profil

Le temps que vous êtes susceptible de passer sur la publication

Instagram utilise votre historique d’interactions, la popularité de la publication, les informations sur l’auteur et la fréquence de vos interactions avec l’auteur pour déterminer l’ordre d’apparition du contenu.

Vous pouvez modifier le contenu de votre fil d’actualité en désignant vos comptes favoris, ce qui placera les publications de ces comptes en haut du fil d’actualité. Vous pouvez également passer au fil « Abonnements », qui n’affichera que les publications des comptes que vous suivez chronologiquement.

Comment fonctionne l’algorithme des Reels d’Instagram ?

L’objectif des Reels d’Instagram est de divertir les utilisateurs. Instagram sert les Reels principalement à partir de comptes que vous ne suivez pas.

Tout d’abord, Instagram examine les Reels avec lesquels vous avez interagi dans le passé et les Reels aimés par d’autres utilisateurs semblables à vous. Ensuite, il devine les Reels que vous regarderez probablement jusqu’à la fin, que vous partagerez avec vos amis ou que vous visiterez la page audio pour vos efforts de création de contenu.

Pour faire ces suppositions, Instagram utilise des signaux tels que l’historique des vidéos que vous avez regardées, des informations sur la vidéo, des informations sur l’auteur de la vidéo et le nombre de fois où vous avez interagi avec l’auteur.

Tous ces éléments sont combinés pour créer un onglet immersif, divertissant et agréable.

Comment fonctionne l’algorithme d’Instagram Explore ?

À l’instar de Reels, Instagram Explore vise à proposer le meilleur contenu des comptes que vous ne suivez pas pour vous aider à découvrir de nouvelles choses qui vous intéressent sur Instagram. Instagram prédit les publications que vous êtes susceptible d’aimer, d’enregistrer ou de partager.

Il utilise des signaux tels que la popularité de la publication, les sujets qui vous intéressent, des informations sur l’auteur et le nombre de fois où vous avez interagi avec lui.

Bannissement furtif et statuts des comptes

En plus d’expliquer comment fonctionne le classement dans les différents domaines d’Instagram, Mosseri a également voulu parler du bannissement furtif (shadow banning) et démystifier un mythe populaire à ce sujet. Certains créateurs pensent qu’ils ont été bannis lorsque leur contenu n’a pas la portée attendue ou souhaitée.

Alors que certains pensent qu’Instagram réduit la portée des comptes pour les « encourager » à payer pour la publicité, Mosseri affirme qu’il s’agit d’un mythe.

Il explique qu’il est dans l’intérêt d’Instagram de connecter les gens au contenu le plus intéressant possible afin d’augmenter le temps passé sur l’application et, en fin de compte, d’accroître les recettes publicitaires.

Pour aider les utilisateurs, Instagram a créé une section Statut du compte qui décrit toutes les raisons qu’Instagram peut avoir de limiter la visibilité d’un compte sur la plateforme.

Comment développer votre audience sur Instagram ?

Mosseri a conclu la vidéo en partageant les meilleures pratiques suivantes pour vous aider à développer votre audience et votre portée sur Instagram.

Chaque créateur et chaque public étant différents, il est important d’expérimenter pour déterminer le contenu qui suscitera le plus d’engagements de la part de votre public

Utilisez Insights pour dégager des tendances qui vous permettront d’améliorer la qualité générale et l’engagement des utilisateurs à l’égard de votre contenu

Collaborez avec d’autres créateurs populaires dans votre niche pour atteindre de nouveaux publics avec du contenu original

Vérifiez l’état de votre compte pour vous assurer que vous avez pris les mesures nécessaires pour respecter les instructions de la communauté et supprimer toute restriction à votre visibilité

Essayez de créer du contenu original plutôt que d’agréger du contenu provenant d’autres personnes

Vous avez des questions ? Mosseri invite les followers d’Instagram à participer régulièrement à des AMA sur Instagram depuis les Stories.