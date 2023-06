Le Easter Egg d’Apple pour la WWDC 2023 semble confirmer son casque de réalité mixte

Étant donné que la WWDC 2023 approche, il serait préférable d’attendre les détails officiels à ce sujet. Apple devrait également annoncer la nouvelle génération d’iOS 17, iPadOS 17 et d’autres mises à jour logicielles, et pourrait également présenter son nouveau MacBook Air.

Pour alimenter l’excitation, l’éminent analyste d’écrans Ross Young a tweeté quelques spécifications intéressantes concernant le casque de réalité mixte. Selon lui, chacun des écrans Micro-OLED mesurera 1,41 pouce en diagonale et offrira une luminosité maximale de 5000 nits et une résolution de 4000 pixels par pouce. Le casque prendra également en charge le contenu HDR, ce qu’aucun de ses concurrents actuels ne fait.

L’easter egg d’Apple projette une ombre statique du logo Apple avec un logo Apple changeant qui révèle fréquemment la date du « 5 juin 2023 » . Pour en faire l’expérience, rendez-vous sur la page officielle des événements Apple sur votre iPhone et/ou votre iPad. Vous remarquerez une option « View the AR experience » (Voir l’expérience AR). Vous pouvez faire pivoter le logo Apple et en modifier la taille.